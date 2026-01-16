Японский астронавт Юи вернулся на Землю
Токио, 15 января (Jiji Press). Японский астронавт Юи Кимия и трое других астронавтов вернулись на Землю с Международной космической станции на борту американского космического корабля Crew Dragon.
Космический аппарат приводнился в водах у побережья Калифорнии примерно в 17:40 по японскому времени. Его люк был открыт примерно в 18:20.
55-летний Юи стал третьим членом экипажа, вышедшим из аппарата. Он помахал камерам с улыбкой, когда спасательная команда приветствовала астронавтов аплодисментами.
Возвращение перенесли примерно на месяц раньше запланированного срока из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа. Впервые в истории МКС миссия была сокращена по состоянию здоровья.
Четыре участника прибыли на МКС в августе 2025 года для длительного пребывания на борту корабля Crew Dragon вместе с коллегами из США и России.
