Япония и Канада подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
Токио, 29 января (Jiji Press). Япония и Канада подписали соглашение, позволяющее обеим странам экспортировать друг другу оборонную технику, сообщило Министерство иностранных дел Японии.
Канада стала 17-й страной, с которой Япония заключила подобное соглашение, вслед за Соединёнными Штатами, Великобританией и другими.
Как сообщило японское министерство, 27 января в Оттаве посол Японии в Канаде Яманоути Кандзи и министр обороны Канады Дэвид МакГинти подписали соглашение.
