Компания Morinaga выпустит сладости, которыми можно угощать собак
Токио, 19 февраля (Jiji Press). Японский производитель кондитерских изделий Morinaga & Co. сообщил, что 3 марта выпустит семь видов сладостей, которыми владельцы собак смогут безопасно делиться со своими питомцами.
Компания адаптировала свои классические бестселлеры, такие как печенье «Лунный свет», для собак. Её цель – удовлетворить растущий спрос на товары для домашних животных.
«Этот рынок очень перспективен на фоне сокращения и старения населения, – заявил председатель компании Ота Эйдзиро на пресс-конференции. – Наша цель – принести радость многим собакам и их владельцам».
В сотрудничестве с производителями кормов для животных и ветеринарами компания усовершенствовала текстуру и сладость семи наименований продукции, включая печенье по цене 356 йен и замороженный десерт по цене 432 йены.
«Мы хотели бы начать продажу кондитерских изделий, предварительно проверив спрос на них и обоснованность цен», – сказала Судзуки Сатоко, руководитель проекта.
