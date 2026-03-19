Токио, 18 марта (Jiji Press). По оценкам, число китайских туристов, посетивших Японию в феврале, сократилось на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 396 400 человек, снижаясь третий месяц подряд, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

Между тем, общее число иностранных туристов, посетивших Японию в феврале, по оценкам, составило 3 466 700 человек, увеличившись на 6,4% и достигнув рекордного показателя для этого месяца.

Общий показатель вырос благодаря резкому увеличению числа туристов из Южной Кореи, Тайваня и Гонконга в период празднования Нового года по лунному календарю, который в этом году пришелся на середину февраля, тогда как в прошлом году его отмечали в конце января.

Япония оставалась популярным местом отдыха для многих иностранцев: число посетителей в феврале достигло рекордных показателей, включая туристов из 18 стран и регионов, в том числе из Европы и Северной Америки.

Между тем, ежемесячное число посетителей из материкового Китая, которое в какой-то момент превышало 1 миллион, с декабря прошлого года остается ниже 400 000 после того, как Пекин призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию в связи с заявлениями премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном возникновении непредвиденной ситуации на Тайване.

