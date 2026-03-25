В Японии арестован военнослужащий Сил самообороны Японии, проникший в здание посольства Китая в Токио
Токио, 24 марта (Jiji Press). Полиция 24 марта арестовала военнослужащего Сил самообороны Японии по обвинению в проникновении на территорию посольства Китая в Токио в тот же день.
Бюро общественной безопасности столичного управления полиции Токио арестовало 23-летнего младшего лейтенанта Сил самообороны Японии Мурату Кодая, уроженца города Эбино, префектура Миядзаки, юго-западная Япония.
В ходе допроса в полиции Мурата признал выдвинутые против него обвинения, заявив: «Я хотел донести своё мнение до посла Китая в Японии. Я планировал покончить с собой и застать посла врасплох, если моё мнение не будет принято».
В результате инцидента никто не пострадал.
Около 9 часов утра 24 марта сотрудник посольства обнаружил Мурату, незаконно находящегося на территории дипломатического представительства в районе Минато японской столицы. По данным управления полиции Минато, Мурата попросил о встрече с послом и был задержан.
Статьи по теме
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Китай призывает граждан не посещать Японию после недавних ограблений
- Китай стал крупнейшим источником туристических расходов в Японии в 2025 году — около 2 трлн йен, но в октябре–декабре показатель снизился почти на 20%
- Китай призывает граждан не посещать Японию
- Премьер-министр Такаити отказалась отозвать свои комментарии по поводу возможной чрезвычайной ситуации с Тайванем
- Правительство не изменит официальную позицию по «критической ситуации для выживания» в связи с заявлением премьера Такаити
- Правительство и правящая партия Японии теряют «китайские каналы» = выход Комэйто и уход Никаи из политики
- Трамп призвал Такаити воздержаться от провокаций в адрес Китая по вопросу Тайваня: WSJ
- Китайские военные самолёты направляли боевые радары на самолёты Сил самообороны Японии