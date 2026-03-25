В Японии арестован военнослужащий Сил самообороны Японии, проникший в здание посольства Китая в Токио

Токио, 24 марта (Jiji Press). Полиция 24 марта арестовала военнослужащего Сил самообороны Японии по обвинению в проникновении на территорию посольства Китая в Токио в тот же день.

Бюро общественной безопасности столичного управления полиции Токио арестовало 23-летнего младшего лейтенанта Сил самообороны Японии Мурату Кодая, уроженца города Эбино, префектура Миядзаки, юго-западная Япония.

В ходе допроса в полиции Мурата признал выдвинутые против него обвинения, заявив: «Я хотел донести своё мнение до посла Китая в Японии. Я планировал покончить с собой и застать посла врасплох, если моё мнение не будет принято».

В результате инцидента никто не пострадал.

Около 9 часов утра 24 марта сотрудник посольства обнаружил Мурату, незаконно находящегося на территории дипломатического представительства в районе Минато японской столицы. По данным управления полиции Минато, Мурата попросил о встрече с послом и был задержан.

