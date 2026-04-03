Такаити и Макрон посетили связанную с космосом компанию Space Venture в Токио
НовостиПолитика
Токио, 2 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Франции Эммануэль Макрон посетили в Токио компанию Astroscale Holdings Inc., разрабатывающую передовые технологии для удаления космического мусора.
Визит состоялся после того, как 1 апреля на саммите лидеры договорились расширить сотрудничество двух стран в космической сфере.
Во время 20-минутной экскурсии по предприятию в токийском районе Сумида они ознакомились с технологиями удаления космического мусора и осмотрели производственную площадку по выпуску спутников.
Сотрудничество между Японией и Францией в космической сфере развивается, заявила позже Такаити журналистам.
Говоря об Astroscale, она отметила: «Их технологии – лучшие в мире, и Япония может этим гордиться».
