Лидеры Японии и Польши подтвердили сотрудничество

Новости

Токио, 15 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её польский коллега Дональд Туск договорились о совместной работе по достижению мира в Украине, частично оккупированной Россией.

На встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра в Токио, лидеры также обсудили ситуацию в Азии и на Ближнем Востоке, подтвердив тесное сотрудничество в целях построения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

«Безопасность евроатлантического региона и безопасность индо-тихоокеанского региона тесно взаимосвязаны», – заявила Такаити в начале встречи.

«Существует множество проблем, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, которые международное сообщество в целом должно решить», – добавила она.

Туск заявил, что Польша и Япония разделяют общие ценности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

