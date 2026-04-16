Лидеры Японии и Польши подтвердили сотрудничество
Новости Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её польский коллега Дональд Туск договорились о совместной работе по достижению мира в Украине, частично оккупированной Россией.
На встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра в Токио, лидеры также обсудили ситуацию в Азии и на Ближнем Востоке, подтвердив тесное сотрудничество в целях построения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
«Безопасность евроатлантического региона и безопасность индо-тихоокеанского региона тесно взаимосвязаны», – заявила Такаити в начале встречи.
«Существует множество проблем, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, которые международное сообщество в целом должно решить», – добавила она.
Туск заявил, что Польша и Япония разделяют общие ценности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
