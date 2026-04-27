Япония запустит ракету H3 10 июня
Токио, 24 апреля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что 10 июня оно запустит ракету H3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
Это будет первая попытка запуска после неудачной попытки в декабре прошлого года. Запуск ракеты ожидается примерно с 9:54 до 11:53 утра.
Для запуска будет использована экономная версия ракеты, не оснащённая твердотопливным ракетным ускорителем. Предполагается, что это будет первая крупная японская ракета, работающая исключительно на жидкостном двигателе.
На борту не будет крупного действующего спутника, вместо этого будет размещён макет спутника для проверки характеристик, а также шесть небольших спутников, разработанных университетами и другими организациями.
В секцию полезной нагрузки спутника ракеты будут внесены изменения, поскольку она считается непосредственной причиной предыдущей неудачн при попытке запуска. Будут установлены датчики для мониторинга вибраций и нагрузок во время запуска, чтобы проверить результаты расследования причин аварии.
Статьи по теме
- Спутники японской системы позиционирования «Митибики»: прорыв в будущее
- Японский стартап со второй попытки запустил на Луну лунный модуль
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей