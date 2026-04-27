Япония запустит ракету H3 10 июня

Токио, 24 апреля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что 10 июня оно запустит ракету H3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Это будет первая попытка запуска после неудачной попытки в декабре прошлого года. Запуск ракеты ожидается примерно с 9:54 до 11:53 утра.

Для запуска будет использована экономная версия ракеты, не оснащённая твердотопливным ракетным ускорителем. Предполагается, что это будет первая крупная японская ракета, работающая исключительно на жидкостном двигателе.

На борту не будет крупного действующего спутника, вместо этого будет размещён макет спутника для проверки характеристик, а также шесть небольших спутников, разработанных университетами и другими организациями.

В секцию полезной нагрузки спутника ракеты будут внесены изменения, поскольку она считается непосредственной причиной предыдущей неудачн при попытке запуска. Будут установлены датчики для мониторинга вибраций и нагрузок во время запуска, чтобы проверить результаты расследования причин аварии.

