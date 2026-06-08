Японские компании демонстрируют НАТО свои оборонные технологии

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Брюссель, 5 июня (Jiji Press). Четырнадцать японских компаний представили свои передовые технологии в оборонной сфере членам НАТО и европейским компаниям на недавнем приёме, организованном независимой миссией Японии при НАТО.

На мероприятии, организованном 4 июня в Брюсселе послом Японии в НАТО Идзавой Осаму, японские компании, включая не только крупные оборонные предприятия, такие как Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Hitachi Ltd. и Fujitsu Ltd., но и стартапы в области спутниковой связи и космических технологий, представили свою продукцию и технологии, начиная от систем противовоздушной, наземной и морской обороны и заканчивая средствами кибербезопасности и космической защиты, а также искусственным интеллектом.

В своей вступительной речи Идзава сначала отметил взаимосвязь между безопасностью Индо-Тихоокеанского региона и Евроатлантического региона, а затем подчеркнул, что «развитие оборонной промышленности является ключевым и неотложным вопросом». «Япония может стать надёжным партнером для стран НАТО в сотрудничестве в области оборонной промышленности», – продолжил он.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска, также присутствовавшая на приеме, назвала Японию «настоящим гигантом как в технологическом, так и в инновационном плане».

Она добавила, что наращивание производства оборонной продукции станет главной темой саммита НАТО 2026 года, который состоится в Анкаре в следующем месяце, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с Японией.

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