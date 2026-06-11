Канада присоединится к японско-британско-итальянскому проекту по созданию истребителей в качестве наблюдателя
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 июня (Jiji Press). Канада планирует принять участие в совместном проекте Японии, Великобритании и Италии по разработке истребителя нового поколения в качестве наблюдателя, сообщили источники в японском правительстве.
Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро планирует посетить Великобританию в связи с проведением международной авиационной выставки в Фарнборо, которая начнется 20 июля.
В ходе своего визита он может провести встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили и министром обороны Италии Гвидо Крозето. Ожидается, что они обсудят потенциальное участие Канады в проекте и объявят об этом там же.
Страна-наблюдатель сможет получить доступ к конфиденциальной информации, такой как ход реализации проекта истребителя, чтобы подготовиться к возможному полномасштабному участию или будущим закупкам самолета, не будучи непосредственно вовлечённой в процесс разработки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Камикава и Лэмми договорились о сотрудничестве Японии и Великобритании
- сотрудничества в сфере безопасности
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?