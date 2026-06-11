Канада присоединится к японско-британско-итальянскому проекту по созданию истребителей в качестве наблюдателя

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Канада планирует принять участие в совместном проекте Японии, Великобритании и Италии по разработке истребителя нового поколения в качестве наблюдателя, сообщили источники в японском правительстве.

Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро планирует посетить Великобританию в связи с проведением международной авиационной выставки в Фарнборо, которая начнется 20 июля.

В ходе своего визита он может провести встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили и министром обороны Италии Гвидо Крозето. Ожидается, что они обсудят потенциальное участие Канады в проекте и объявят об этом там же.

Страна-наблюдатель сможет получить доступ к конфиденциальной информации, такой как ход реализации проекта истребителя, чтобы подготовиться к возможному полномасштабному участию или будущим закупкам самолета, не будучи непосредственно вовлечённой в процесс разработки.

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