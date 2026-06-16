Япония запустит девятую ракету H3 7 августа

Новости

Токио, 15 июня (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что 7 августа запустит свою девятую ракету-носитель H3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Запуск ракеты, первоначально запланированный на февраль, был отложен после неудачного запуска восьмой ракеты H3 в декабре прошлого года.

Запуск девятой ракеты, на борту которой будет находиться спутник позиционирования «Митибики-7», запланирован на период с 4:30 до 6:00 утра 7 августа.

12 июня JAXA успешно запустила шестую ракету H3.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме