Канада подчёркивает важность связей с Японией в области искусственного интеллекта и полезных ископаемых

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Токио, 25 июня (Jiji Press). Министр обороны Канады Дэвид Макгинти подчеркнул важность сотрудничества его страны с Японией в области искусственного интеллекта и критически важных полезных ископаемых.

Ссылаясь на двустороннее соглашение, позволяющее осуществлять взаимный экспорт военной техники, которое вступило в силу в этом месяце, он заявил на пресс-конференции, что обе страны смогут объединить свои силы и добиться значительных успехов благодаря сотрудничеству в этих областях.

В качестве других областей, благоприятных для сотрудничества, МакГинти упомянул квантовые вычисления, криптографию и спутниковые технологии, которые необходимы странам для понимания морской и экологической обстановки вокруг них.

Отметив, что и Япония, и Канада являются морскими державами, он сказал: «Системы, в которые нам необходимо инвестировать, будут такими же, как и системы, в которые должна инвестировать Япония».

«Канада и Япония – не просто торговые партнеры, – сказал МакГинти. – Мы –партнёры в построении устойчивых экономик и продвижении инноваций».

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