Канада подчёркивает важность связей с Японией в области искусственного интеллекта и полезных ископаемых
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 июня (Jiji Press). Министр обороны Канады Дэвид Макгинти подчеркнул важность сотрудничества его страны с Японией в области искусственного интеллекта и критически важных полезных ископаемых.
Ссылаясь на двустороннее соглашение, позволяющее осуществлять взаимный экспорт военной техники, которое вступило в силу в этом месяце, он заявил на пресс-конференции, что обе страны смогут объединить свои силы и добиться значительных успехов благодаря сотрудничеству в этих областях.
В качестве других областей, благоприятных для сотрудничества, МакГинти упомянул квантовые вычисления, криптографию и спутниковые технологии, которые необходимы странам для понимания морской и экологической обстановки вокруг них.
Отметив, что и Япония, и Канада являются морскими державами, он сказал: «Системы, в которые нам необходимо инвестировать, будут такими же, как и системы, в которые должна инвестировать Япония».
«Канада и Япония – не просто торговые партнеры, – сказал МакГинти. – Мы –партнёры в построении устойчивых экономик и продвижении инноваций».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Камикава и Лэмми договорились о сотрудничестве Японии и Великобритании
- сотрудничества в сфере безопасности
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?