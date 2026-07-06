Министры иностранных дел и обороны Японии примут участие в мероприятиях НАТО в Турции

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро планируют посетить столицу Турции Анкару с 6 по 9 июля для участия в мероприятиях, связанных с саммитом НАТО.

3 июля правительство Японии представило этот план на заседании Комитета по правилам и административному управлению Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, где он был одобрен.

Первоначально Токио рассматривал возможность присутствия премьер-министра Такаити Санаэ на этих мероприятиях, но отказался от этой идеи из-за её парламентских обязательств. Премьер-министр Японии второй год подряд пропускает эти встречи, после прошлогоднего отсутствия Исибы Сигэру. Вместо Такаити в них примет участие Мотэги.

В ходе серии встреч с представителями НАТО ожидается обмен мнениями между Мотэги и Коидзуми по ситуации в Украине и Иране. Они надеются укрепить сотрудничество в противодействии Китаю и прийти к общему пониманию того, что безопасность евроатлантического региона неразрывно связана с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона.

Коидзуми 3 июля заявил на пресс-конференции, что был приглашён на мероприятия в качестве представителя Японии, члена группы «Индо-Тихоокеанская четвёрка» (IP4), в которую также входят Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, поддерживающие сотрудничество с НАТО. «Я хотел бы подтвердить тесное единство с НАТО», – сказал он.

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