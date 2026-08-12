Япония успешно запустила ракету H3 со спутником «Митибики»

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Токио, 11 августа (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило ракету H3 со спутником позиционирования «Митибики-7» на борту из своего космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима в 4:23 утра 11 августа.

Спутник вышел на запланированную орбиту примерно через 30 минут.

Девятая по счёту ракета H3 стала первым модулем, выведшим на орбиту спутник практического применения после неудачного запуска в декабре прошлого года. Успех 11 августа означает, что семь из девяти модулей H3 были успешно запущены.

«Мы внесли улучшения, стремясь избежать повторения ошибок, и смогли провести запуск с повышенной надёжностью. В результате мы добились хорошего результата», – заявил на пресс-конференции после запуска Арита Макото, руководитель проекта H3 в JAXA.

«Митибики» – это японский аналог GPS, дополняющий американскую спутниковую сеть GPS и позволяющий определять местоположение с точностью до нескольких сантиметров. Спутник «Митибики-1» был запущен в 2010 году.

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