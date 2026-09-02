Акияма Тоёхиро, первый японец, побывавший в космосе, скончался в возрасте 84 лет
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Акияма Тоёхиро, ставший первым гражданином Японии, побывавшим в космосе в 1990 году, 26 августа скончался в своём доме в городе Одай, префектура Миэ, в центральной Японии. Ему было 84 года.
Акияма, родившийся в Токио, в 1966 году поступил на работу репортёром в компанию Tokyo Broadcasting System Inc., предшественницу TBS Holdings Inc. После работы руководителем вашингтонского бюро телекомпании, в декабре 1990 года он был выбран для участия в полёте на космическом корабле «Союз».
Находясь на борту космической станции «Мир», Акияма проводил эксперименты, в том числе эксперимент с лягушками, а также вёл репортажи со станции. В начале прямой трансляции он произнес знаменитую фразу: «Я в эфире?»
После ухода с телекомпании в декабре 1995 года Акияма переехал в город Такинэ, ныне входящий в состав города Тамура, в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, и занялся органическим земледелием.
С 2011 по 2018 год он работал профессором в Киотском университете искусств и дизайна, ныне Киотском университете искусств. Затем он провёл последние годы своей жизни в Одай.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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