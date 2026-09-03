Япония разрабатывает приложение на основе GPS для определения местоположения своих граждан за рубежом на случай чрезвычайных ситуаций
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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Стало известно, что Министерство иностранных дел Японии разрабатывает приложение для смартфонов, которое использует данные GPS для определения местоположения японских граждан, проживающих или находящихся за границей.
Ожидается, что приложение, которое будет получать доступ к информации о местоположении пользователей с их согласия, поможет оперативно проверять безопасность японских граждан в случае вооружённого конфликта или масштабной катастрофы за рубежом.
По данным информированных источников, министерство планирует начать эксплуатацию приложения в 2027 финансовом году.
До настоящего времени сотрудники японского посольства полагались на телефонные звонки для подтверждения безопасности японских граждан в условиях конфликтов и стихийных бедствий за рубежом. Однако эти усилия были затруднены в районах со слабым или отсутствующим сигналом мобильной связи.
Новое приложение будет разработано для отслеживания местоположения пользователей даже в районах с плохим сигналом. С помощью приложения министерство рассматривает возможность отправки пользователям сообщений с вопросом, находятся ли они в безопасности, и получения их ответов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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