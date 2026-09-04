Япония расширит поддержку в области оборонного оборудования для стран-единомышленников
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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Правительство Японии планирует бесплатно предоставить оборонную технику примерно 12 странам в 2026 финансовом году, что на восемь стран больше, чем в предыдущем году, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Увеличение числа стран, имеющих право на такую помощь в рамках официальной программы помощи в сфере безопасности, происходит в условиях растущей напористости Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Япония запустила программу OSA в 2023 финансовом году с целью повышения собственной обороноспособности путём укрепления потенциала сдерживания стран-единомышленников.
В рамках этой программы Япония на данный момент поставила оборонное оборудование странам Юго-Восточной Азии и Южной части Тихого океана, таким как Филиппины, Индонезия, Тонга и Фиджи.
В 2026 финансовом году, который начался в апреле, Япония планирует добавить Кению и Камбоджу в список стран, имеющих право на получение помощи. В Камбоджу она направит коммуникационное оборудование и патрульные катера. Вьетнам и Восточный Тимор также являются потенциальными получателями помощи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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