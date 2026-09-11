По данным японских исследователей, радиус Меркурия сократился более чем на 10 км
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Токио, 10 сентября (Jiji Press). Как выяснила группа исследователей из Университета Хоккайдо в Японии, с момента своего образования около 4,6 миллиарда лет назад радиус Меркурия уменьшился более чем на 10 километров из-за охлаждения недр планеты.
Результаты исследования были опубликованы 10 сентября в американском научном журнале Geophysical Research Letters.
В настоящее время радиус Меркурия составляет около 2440 км. Наблюдения, проведенные американским космическим зондом Messenger и другим оборудованием, подтвердили наличие на поверхности планеты множества морщинистых хребтов, образовавшихся в результате сжатия поверхности планеты.
Хотя предпринимались попытки оценить уменьшение размеров планеты на основе длины и других характеристик таких складок, существовала вероятность того, что это уменьшение было недооценено из-за неравномерного распределения геологических особенностей.
Используя новый метод анализа, Нисияма Гаку, научный сотрудник университета, сосредоточился на возможности того, что складки могли быть скрыты кратерами, образованными в результате ударов метеоритов и извержений лавы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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