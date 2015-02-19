المسافرون الذين سيهبطون في أحد المطارات الإقليمية المحورية في اليابان لديهم مجموعة واسعة من الخيارات للوصول إلى الوجهات بسرعة وسهولة وبتكلفة قليلة. فيما يلي نقدم لكم معلومات عن كيفية الوصول من وإلى العديد من المطارات الرئيسية على مستوى البلاد.

من مطار كانساي الدولي إلى أوساكا، كيوتو، كوبي، ونارا

هناك العديد من الخيارات السريعة والمريحة للوصول من مطار كانساي الدولي، المعروف أيضاً باسم ”كانكو“ إلى كل من أوساكا، كيوتو، كوبي، ونارا.

الرابط: مطار كانساي الدولي

الكابينة المخصصة للسائحين الأجانب في مطار كانساي الدولي. بها موظفون يتحدثون الإنكليزية والصينية، وتقدم تذاكر (تشمل ”مجموعة بطاقة ذكية إيكوكا وتذكرة هاروكا“)، وتلعب دورها كمكتب استلام Japan Rail Pass (الصورة مهداة من شركة خطوط السكك الحديدية اليابانية JR الغربية)

خطوط سكك حديد هاروكا السريعة لمطار كانساي

خط هاروكا السريع لمطار كانساي الدولي التابع لخطوط السكك الحديدية اليابانية يستغرق ٣٠ دقيقة للوصول إلى محطة تنّوجي، ٥٠ دقيقة حتى شين أوساكا، و٧٥ دقيقة حتى كيوتو. تقدم ”مجموعة بطاقة ذكية إيكوكا وتذكرة هاروكا“ للمسافرين الأجانب أجرة مخفضة عندما يركبون هاروكا، بالإضافة إلى ”بطاقة بطاقة ذكية إيكوكا“ معتمدة بـ١٥٠٠ ين. يمكن اقتناء المجموعة عند محطة مطار كانساي الدولي وتكلفتها ٣٠٣٠ ين للذهاب فقط و٤٠٦٠ ين للذهاب والعودة.

الرابط: معلومات عن مجموعة أيكوكا وهاروكا

الرابط: JR الغربية (خطوط السكك الحديدية اليابانية)

خدمة القطارالسريع المحدود Rapi:t

سكك حديد نانكاي السريعة المحدودة Rapi:t تستغرق ٣٤ دقيقة حتى محطة نامبا في أوساكا وتكلفتها ١٤٣٠ ين (جميع المقاعد بالحجز). تذكرة ”يوكوسو أوساكا“ وتكلفتها ١٥٠٠ ين تغطي الرحلة من مطار كانساي الدولي حتى محطة نامبا كما تسمح للمسافرين باستخدام غير محدود لكل من مترو مدينة أوساكا وخط الترام الجديد وجميع حافلات المدينة في خلال نفس اليوم و لمدة يوم واحد.

الرابط: تذكرة يوكوسو أوساكا

الرابط: سكك حديد نانكاي

الحافلة

حافلات الليموزين التابعة لمطار كانساي تقدم الخدمات لأوساكا، كيوتو، كوبي، نارا، وغيرها من الوجهات في جميع أنحاء منطقة كانساي. حافلات الليموزين التابعة لمطار أوساكا أيضاً تقوم بتشغيل خدمات لأوساكا، كيوتو، وكوب.

الرابط: حافلات ليموزين مطار كانساي

مطار أوساكا الدولي (إيتامي)

على الرغم من اسمه، فإن مطار أوساكا الدولي (الذي عادة ما يشار إليه كمطار إيتامي) هو وبدقة مطار محلي رئيسي. حافلات ليموزين المطار تربط بين إيتامي و كانساي الدولي في حوالي ٧٠ دقيقة، فضلا عن توفير الخدمات إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء منطقة كانساي. على الرغم من أن المطار به محطة أوساكا ذات الخط الحديدي الأحادي، فإنه من الضروري التحويل إلى خطوط أخرى من أجل الوصول إلى وسط أوساكا، كيوتو أو كوبي.

الرابط: مطار أوساكا الدولي

الرابط: ليموزين مطار أوساكا

الرابط: خط أوساكا الحديدي الأحادي

مطار تشووبو سينترير الدولي

مطار تشووبو سينترير الدولي لديه رحلات دولية من وإلى العديد من الوجهات الآسيوية. ويقع في محافظة أيتشي. المطار يسهل الوصول إلى ناغويا، تويوتا، هاماماتسو، ومدن أخرى في المنطقة. واكسبرس المطار السريع المحدود μ-SKY التابع لسكك حديد مايتيتسو يربط المطار مع ناغويا في حوالي ٣٠ دقيقة وتكلفته ١٢٣٠ ين.

الرابط: مطار تشووبو سينترير الدولي

الرابط: سكك حديد مايتيتسو μ-SKY

مطار فوكوكا

هو بمثابة البوابة لجزيرة كيوشو، مع عدد كبير من الرحلات الداخلية وكذلك الرحلات الدولية من وإلى وجهات آسيوية مختلفة.

يستغرق المترو خمس دقائق فقط من صالة الوصول المحلية إلى محطة هاكاتا JR (خطوط السكك الحديدية اليابانية)، حيث يمكن للمسافرين بسهولة الوصول إلى القطارات المتجهة إلى مناطق أخرى حول فوكوكا و كيوشو. يمكن للزوار ركوب الحافلات من صالة الوصول الدولية بمطار فوكوكا إلى مواقع حول كيوشو مثل ناغازاكي، كوماموتو، بيبّو، وساجا. يتم تشغيل حافلات مجانية بين صالات الوصول المحلية والدولية.

الرابط: مطار فوكوكا

مطار تشيتوسي الجديد في سابّورو

هو بمثابة المطار المحلي الرئيسي لهوكّايدو وكذلك البوابة لآسيا، ونقطة التقاء تسهل السفر بين الصالات الدولية والمحلية في المطار. محطة مطار تشيتوسي الجديدة لخطوط السكك الحديدية اليابانية في هوكّايدو، والتي تقع في الصالة المحلية، تقدم الخدمات الى سابّورو، أوتارو، وأساهيكاوا. سوف يتعين على المسافرين إلى وجهات أخرى تغيير القطارات في محطات مينامي تشيتوسي أو سابورو. المطار السريع يربط تشيتوسي مع سابورو في ٣٦ دقيقة بتكلفة قدرها ١٠٧٠ ين، ومع أوتارو في ٧٢ دقيقة بتكلفة قدرها ١٧٨٠ ين. يمكن للمسافرين حجز مقعد U- لراحة أكثر بتكلفة إضافية قيمتها ٣٦٠ ين. سوف يتعين على المسافرين الذين ستستمر رحلتهم حتى أساهيكاوا أن يقوموا بدفع رسوم تكميلية للقطار السريع بين سابورو وأساهيكاوا.

الرابط: مطار تشيتوسي الجديد

الرابط: الوصول إلى مطار تشيتوسي الجديد عبر JR (خطوط السكك الحديدية اليابانية) هوكايدو

الرابط: دليل الصالات الدولية والمحلية في تشيتوسي (PDF)

(جميع المعلومات سارية اعتباراً من ٢٦ يناير ٢٠١٥.)