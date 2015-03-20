Въезжая в Японию через один из крупнейших местных аэропортов, из огромного разнообразия видов транспорта можно выбрать именно тот, который поможет доехать до пункта конечного назначения быстро, легко и недорого. Ниже мы расскажем о транспортной инфраструктуре некоторых крупнейших аэропортов.

Сообщение между Кансайским международным аэропортом и городами Осака, Киото, Кобе и Нара

Есть много быстрых и удобных способов добраться от Кансайского международного аэропорта до Осаки, Киото, Кобе и Нары.

Кансайский международный аэропорт (на английском языке)

Отдел обслуживания иностранных туристов в Кансайском аэропорту. Здесь работает персонал со знанием английского и китайского языков, можно купить билеты (включая комплект «ICOCA & HARUKA»), а также обменять ваучер JR Pass, предоставляющий право на льготный проезд, на проездной билет. (Фотография предоставлена компанией JR West)

Железнодорожное сообщение

Экспресс «Харука» между Кансайским аэропортом и Осакой

Железнодорожный экспресс «Харука» компании JR за 30 минут довезет вас от Кансайского международного аэропорта до станции Тэннодзи в городе Осака, за 50 минут – до Син-Осака, и за 75 минут – до Киото. Комплексный билет «ICOCA & HARUKA» дает возможность проезда со скидкой иностранным путешественникам на экспрессах «Харука», а также использовать карту «ICOCA» (первоначальный депозит составляет 1500 йен). Билет можно купить на станции в Кансайском аэропорту за 3030 йен в одном направлении, или 4060 йен в обе стороны.

Информация о билете «ICOCA & HARUKA» (на английском языке)

Компания JR West (на английском языке)

Скоростной поезд «Рапит» компании Нанкай (Nankai Rapi:t Limited Express)

Скоростной поезд «Рапит» железнодорожной компании Нанкай едет 34 минуты до станции Намба в Осаке. Проезд стоит 1430 йен (места резервируются при покупке билета). Билет «Ёкосо Осака» за 1500 йен позволит добраться от Кансайского международного аэропорта до станции Намба и совершить неограниченное количество поездок в течение того же дня по городу Осака на метро, Новой трамвайной линии и на всех городских автобусах.

Билет «Ёкосо Осака» (на английском языке)

Железнодорожная компания Нанкай (на английском языке)

Автобусы

Комфортабельные автобусы Кансайского международного аэропорта (Limousine bus) могут доставить пассажиров в Осаку, Киото, Кобе, Нару и другие города региона Кансай. Такие же автобусы Осакского аэропорта курсируют в направлении Осаки, Киото и Кобе.

Автобусы Кансайского международного аэропорта (на английском языке)

Автобусы Осакского международного аэропорта (на английском языке)

Осакский международный аэропорт (Итами)

Несмотря на название, Осакский международный аэропорт (обычно называемый Итами) обслуживает прежде всего рейсы по Японии. На автобусе из аэропорта Итами можно доехать до Кансайского международного аэропорта примерно за 70 минут. Из Итами ходят автобусы и по другим направлениям в регионе Кансай. В аэропорту Итами есть своя монорельсовая дорога, но чтобы доехать до центра Осаки, Киото или Кобе, необходимо пересаживаться на другие линии.

Осакский международный аэропорт (на английском языке)

Осакский монорельс (на английском языке)

Международный аэропорт Тюбу

Международный аэропорт Тюбу осуществляет международные перевозки в страны Азии. Он расположен в префектуре Айти в центральной части Японии и из него легко добраться до городов этого региона (Нагоя, Тоёта, Хамамацу и др.) На поезде-экспрессе «Мю-Скай» (μ-SKY) компании «Мэйтэцу» можно доехать из аэропорта до Нагоя примерно за 30 минут. Цена билета составляет 1230 йен.

Международный аэропорт Тюбу (на английском языке)

Экспресс «Мю-Скай» (μ-SKY) компании «Мэйтэцу» (на английском языке)

Аэропорт Фукуока

Аэропорт Фукуока – крупнейший на острове Кюсю. Он обслуживает как внутренние рейсы, так и международные, соединяя остров со странами Азии.

Из терминала местных перелетов на метро всего за пять минут можно добраться до железнодорожной станции Хаката, где путешественники могут пересесть на поезда по всем направлениям района Фукуока и Кюсю. Из международного терминала аэропорта Фукуока ходят автобусы до разных городов Кюсю, таких как Нагасаки, Кумамото, Беппу и Сага. Бесплатный челночный автобус курсирует между терминалами местных и международных перелетов.

Аэропорт Фукуока

Новый аэропорт Титосэ в Саппоро

Новый аэропорт Титосэ является важнейшим аэропортом Хоккайдо как для местных перелетов, так и для поездок в Азию. Сообщение между местным и международным терминалами достаточно простое и удобное. Станция Новый аэропорт Титосэ компании JR Hokkaido расположена в терминале местных перелетов, оттуда можно доехать до Саппоро, Отару и Асахикавы. Пассажирам, следующим по другим направлениям, придется делать пересадку на станциях Минами-Титосэ или Саппоро. Поезд «Рапид» из аэропорта Титосэ доставит в Саппоро за 36 минут по цене 1070 йен, в Отару – за 72 минуты по цене 1780 йен. Путешественники могут заказать заранее место повышенной комфортности Ю-Сит (U-Seat) за дополнительные 360 йен. Тем, кто едет дальше до Асахикавы, придется дополнительно доплачивать за поезд-экспресс между Саппоро и Асахикавой.

Новый аэропорт Титосэ (на английском языке)

Как добраться до нового аэропорта Титосэ по линии JR Hokkaido (на английском языке)

Схема местного и международного терминалов в аэропорту Титосэ (в формате PDF, на английском языке)

(Вся информация действительна на 26 января 2015 года; оригинал статьи на английском языке опубликован 3 февраля 2015 г.)