تزخر محافظة توتشيغي، شمال طوكيو في منطقة كانتو، بالتاريخ وتشتهر بالوجهة السياحية منتجع نيكّو.

محافظة توتشيغي، الواقعة في منطقة كانتو إلى الشمال من طوكيو العاصمة، هي واحدة من ثماني محافظات في اليابان لا تتصل بالبحر. وتشتهر مدينة أوتسونوميا، عاصمة المحافظة، بطبق زلابية الغيوزا (قطع صغيرة محشية باللحم أو الخضروات مصنوعة من المعجنات النشوية). وتقع مدينة نيكّو السياحية في غرب المحافظة، وهي موطن للمعابد والمزارات التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي لليونسكو. وفي الشمال توجد بلدة شيوبارا، التي تشتهر بينابيعها الحارة وأشجارها الخريفية، وبلدة ناسو، موقع إحدى فيلات العائلة الإمبراطورية.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1873 (كانت مقاطعة شيموتسوكى سابقًا)

العاصمة: مدينة أوتسونوميا

عدد السكان: 1.933.000 (حتى أكتوبر 2020)

المساحة: 6.408 كم2

تقع مدينة توتشيغي شمال طوكيو مباشرة، مما يجعلها وجهة سياحية رئيسية، سواء للمسافرين المحليين أو للزوار الأجانب الذين يتطلعون إلى التعرف على التاريخ الذي تزخر به المدينة. فجبال نيكّو الحرجية هي بقعة للمواقع التاريخية بما في ذلك معبد توشوغو، المُكرس لـ توغوغاوا إيياسو، مؤسس شوغونية توكوغاوا (نظام سياسي إقطاعي تحت سلطة الحاكم العسكري) من 1603 إلى 1876. وقد تم إدراج ”المزارات والمعابد في مدينة نيكّو“ في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 1999.

وأراضي المحافظة منبسطة في الجنوب والشرق، ويتجمع معظم سكانها في مدن مثل العاصمة أوتسونوميا، وسانو، وأشيكاغا، وتوتشيغي. وتقع الجبال الشاهقة إلى الغرب والشمال، بما في ذلك قمم نيكّو المتمثلة في جبل شيرانى (2,578 م) وجبل نانتاي (2,486 م)، بالإضافة إلى جبل تشاؤسو في بلدة ناسو (1,915 م)، وبها موقع ”الصخور القاتلة“ البركانية التي احتُفيَ بها في أشعار الشاعر ماتسوؤ باشو.

قمة جبل تشاؤسو بإطلالة تتزين بأوراق الخريف. (© بيكستا)

ومحافظة توتشيغي هي قوة زراعية، حيث تحتل المرتبة الأولى من ضمن 10 محافظات في اليابان من حيث إنتاج المحاصيل والماشية. وعلى وجه الخصوص، تحتل المرتبة الأولى في اليابان لمحصول الفراولة، بما في ذلك صنف توتشيؤتومى تيمنًا باسم المحافظة، بالإضافة إلى نشارة القرع المجفف (كانبيو) والـ (أودو) عشبة سنبل العنبر الياباني أو ”الهليون الجبلي“.

وفي شمال المحافظة، تزخر جبال شيؤبارا وناسو بوجهات للينابيع الساخنة بالقرب من طوكيو نسبيًا، مما يجعلها وجهات شهيرة للرحلات القصيرة. وبلدة ناسو هي أيضًا موطن لإحدى الفيلات الإمبراطورية، حيث يذهب الإمبراطور والعائلة إليها للهروب من حرارة الصيف. وفي جنوب شرق توتشيغي، تعد بلدة ماشيكو مركزًا مشهورًا للخزفيات على مستوى العالم.

تشتهر منتجات بلدة ماشيكو بمظهرها المتواضع، ولكنها تحظى بتقدير باعتبارها واحدة من أفضل الأسماء اليابانية في صناعة الخزف. (© بيكستا)

وفي غرب المحافظة، تتميز مدينة نيكّو بمزارات ومعابد ذات شهرة عالمية أدرجتها منظمة اليونسكو في قائمتها لمواقع التراث العالمي. ومعبد نيكّو توشوغو، الذي تم الانتهاء منه في عام 1636 من قبل الشوغون (الحاكم العسكري) الثالث في شوغونية توكوغاوا (إيميتسو)، وهو مجمع يضم ضريح إيياسو، مؤسس سلالة توكوغاوا التي استمرت منذ فجر القرن السابع عشر حتى عام 1867.

تعبر القردة في معبد توشوغو، وهي جزء من الزخارف المنحوتة بشكل معقد في الضريح، عن التعليمات القائلة ”لا أسمع شرًا، لا أتكلم شرًا، لا أرى شرًا“. (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

إيبوكا ماسارو (1908-1997): رجل صناعة وأحد مؤسسي شركة سوني. إلى جانب موريتا أكيؤ، أسس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات، والتي أصبحت شركة سوني في عام 1958. وكان رئيسًا للشركة من عام 1950 إلى عام 1971، وخلال هذه الحقبة نمت الشركة لتصبح اسمًا معروفا في الأوساط العالمية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة من عام 1971 حتى تقاعده عام 1976.

غاتس إيشيماتسو (1949–): ملاكم وفنان. ولد باسم سوزوكي يوجي، وظهر لأول مرة في العالم الاحترافي في عام 1966، وعلى الرغم من سجله الاحترافي غير الحافل بالانتصارات، فقد تمكن من هزيمة رودولفو غونزاليس في عام 1974 ليتوج بلقب بطولة المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الخفيف. انتقل إلى المجال الإعلامي بدوام كامل من السبعينيات.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: بوابة (يومى إيمون). عبارة عن بوابة غنية بالزخارف عند المدخل الداخلي لمعبد توشوغو في مدينة نيكّو)