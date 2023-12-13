櫪木縣位於東京正北方，地處日本關東地區，以悠久的歷史而著稱。該縣的日光市是日本著名的觀光勝地。

櫪木縣地處日本關東地區，位於東京正北方。它是日本境內八個沒有出海口的縣之一，其地方政府所在地宇都宮市以日式餃子聞名遠近。位於該縣西部的日光市寺廟眾多，被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。櫪木縣北部的鹽原地區以溫泉和秋葉景觀而著稱，那須地區則是皇族別墅所在地。

櫪木縣概況

創建時間：1873年（歷史上曾隸屬於下野國）

地方政府所在地：宇都宮市

人口：193.3萬人（截至2020年10月）

面積：6408平方公里

櫪木縣是日本關東地區的一個縣，靠近東京，這讓其成為日本重要的旅遊目的地之一。該縣悠久的歷史文化吸引著大量國內外遊客。日光市境內鬱鬱蔥蔥的山巒中，隱藏著眾多歷史遺跡，其中東照宮供奉著德川幕府的創始人德川家康，從1603年至1867年，德川幕府統治日本長達260多年。1999年，「日光社寺」被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。

櫪木縣南部和東部地勢平緩，該縣大部分人口集中在地方政府所在地宇都宮以及佐野、足利、櫪木等城市。該縣西部和北部地形以高山為主，包括日光白根山（海拔2578公尺）和男體山（海拔2486公尺）以及位於那須地區的茶臼嶽（海拔1915公尺）。茶臼嶽是一座仍在噴煙的活火山，日本古代俳句大師松尾芭蕉在詩中描述的「殺生石」就在此地。

櫪木縣是日本重要的農業產區，糧食和畜牧業產量位居全國前10之列。尤其值得一提的是，該縣的乾葫蘆條、食用土當歸以及取自櫪木縣名的草莓品種「櫪乙女」的產量均居日本之首。

該縣北部的鹽原和那須地區擁有眾多溫泉勝地，距離東京相對較近，因此成為了短途遊行的熱門之地。那須還是皇族別墅的所在地，天皇及皇室成員在夏季會前來此地避暑。位於櫪木縣東南部的益子町是聞名世界的陶瓷產地。

位於該縣西部的日光市擁有眾多神社和寺廟，已經被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。日光東照宮由德川幕府第3代將軍德川家光於1636年修建而成，這座龐大的建築群包括德川幕府創始人德川家康的陵墓。從17世紀初到1867年，日本一直在德川幕府的統治之下。

當地名人

井深大（1980-1997年），日本著名實業家、索尼公司創始人之一。他與盛田昭夫一起創建了東京通信工業株式會社，該公司於1958年改名為索尼公司。從1950年到1971年，井深大一直擔任公司總裁，在此期間，索尼發展成為全球知名企業。從1971年開始，他成為索尼公司董事會主席，直至1976年退休。

Guts石松（1949年–），日本拳擊手、藝人。他原名鈴木佑司，1966年首次亮相職業拳臺。儘管早期的戰績並不耀眼，石松卻出人意料地在1974年擊敗Rodolfo González，榮獲世界拳擊理事會（WBC）羽量級世界拳王稱號。從上世紀70年代開始，他全面轉型為媒體名人。

（原文英文）

標題圖片：日光東照宮內金碧輝煌的陽明門雕樑畫棟（PIXTA）