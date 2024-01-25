Префектура Тотиги, расположенная к северу от Токио в регионе Канто, имеет богатую историю и известна тем, что здесь расположено знаменитое святилище Никко Тосёгу.

Префектура Тотиги, расположенная в регионе Канто к северу от Токио – одна из восьми префектур Японии без выхода к морю. Уцуномия, столица префектуры, известна своими пельменями гёдза. На западе префектуры находится Никко, место храмов и святилищ, объявленных объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. На севере – Сиобара, известная своими термальными источниками и осенней листвой, и Насу, где находится одна из вилл императорской семьи.

Общие данные о префектуре Тотиги

Основана в 1873 году (изначально провинция Симоцукэ)

Столица: Уцуномия

Население: 1 933 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 6408 км2

Префектура Тотиги расположена к северу от Токио, и это одно из важных туристических направлений как для жителей Японии, так и для иностранных гостей, желающих познакомиться с богатой историей этих мест. Лесистые горы Никко – исторические места, включая Тосёгу, где похоронен Токугава Иэясу, основатель сёгуната Токугава, правившего Японией с 1603 по 1867 год. «Святилища и храмы Никко» были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году.

На юге и востоке префектуры – равнины, основная часть населения сосредоточена в таких городах, как столица Уцуномия, а также Сано, Асикага и Тотиги. На западе и севере расположены высокие горы, в том числе пики Никко – горы Сиранэ (2578 метров) и Нантай (2486 метров), а также гора Тяусу в Насу (1915 метров), место извергающего вулканический газ «камня-убийцы», прославленного поэзией Мацуо Басё.

Вершина горы Тяусу в своём осеннем убранстве (© Pixta)

Тотиги – сельскохозяйственный центр, входящий в десятку лучших префектур Японии по объёму производства сельскохозяйственной продукции и животноводства. В частности, Тотиги занимает первое место в Японии по производству клубники, включая сорт Тотиотомэ, названный в честь префектуры, а также сушеных стружек тыквы кампё и удо, японского нарда или «горной спаржи».

На севере префектуры, в горах Сиобара и Насу, есть огромное количество горячих источников. Благодаря близости к Токио это популярные места для коротких поездок. В Насу также находится одна из императорских вилл, куда император и его семья отправляются, чтобы спастись от летней жары. На юго-востоке Тотиги, в городе Масико, расположен всемирно известный центр керамики.

Город Масико не слишком примечателен, но знаменит своими керамическими мастерскими (© Pixta)

На западе префектуры Никко находятся всемирно известные святилища и храмы, которые ЮНЕСКО включила в список объектов Всемирного наследия. Никко Тосёгу, достроенный в 1636 году третьим сёгуном Токугава Иэмицу, представляет собой комплекс, включающий мавзолей Иэясу, основателя династии Токугава, просуществовавшей с начала XVII века до 1867 года.

Обезьяны в Тосёгу, часть искусно вырезанных декораций святилища, иллюстрируют заповедь «не слышать зла, не говорить о зле и не видеть зла» (© Pixta)

Знаменитые личности

Ибука Масару (1908 – 1997): Бизнесмен и соучредитель «Sony». Вместе с Моритой Акио он создал компанию «Tokyo Telecommunications Engineering», которая в 1958 году стала «Sony». Он был президентом компании с 1950 по 1971 год, в этот период она стала всемирно известной, и занимал пост председателя с 1971 года до выхода на пенсию в 1976 году.

Гац Исимацу (1949 – ): Боксёр и шоумен. Настоящее имя Судзуки Юдзи. Дебютировал на профессиональном ринге в 1966 году и, несмотря на не самый выдающийся послужной список побед и поражений, сумел победить Родольфо Гонсалеса в 1974 году и завоевать титул чемпиона WBC в легком весе. С 1970-х годов – карьера знаменитости как 100% медийной личности.

Фотография к заголовку: Ёмэймон – богато украшенные резьбой ворота у внутреннего входа в Никко Тосёгу (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»