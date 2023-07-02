La prefectura de Tochigi, al norte de Tokio en la región de Kantō, cuenta con una larga historia y es conocida por Nikkō, un famoso enclave turístico.

La prefectura de Tochigi, situada al norte de Tokio en la región de Kantō, es una de las ocho prefecturas de Japón que no tienen salida al mar. Utsunomiya, la capital de la prefectura, es conocida por sus empanadillas gyōza. En el oeste de la prefectura se encuentra Nikkō, donde hay templos y santuarios que forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el norte está Shiobara, famosa por sus fuentes termales y su follaje otoñal, y Nasu, donde se encuentra una de las residencias vacacionales de la familia imperial.

Un vistazo a la prefectura de Tochigi

Establecida en 1873 (antiguamente era la provincia de Shimotsuke)

Capital: Utsunomiya

Población: 1.933.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.408 km2

Tochigi se encuentra al norte de Tokio, lo que la convierte en uno de los principales destinos turísticos tanto para los viajeros nacionales como los extranjeros atraídos por sus paisajes históricos. Las montañas boscosas de Nikkō albergan complejos monumentales como el de Tōshōgū, donde está consagrado Tokugawa Ieyasu, el fundador del shogunato Tokugawa que gobernó Japón entre 1603 y 1867. Los “Santuarios y templos de Nikkō” están inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999.

La prefectura es llana en el sur y el este, y el grueso de su población se concentra en ciudades como Utsunomiya (la capital), Sano, Ashikaga y Tochigi. Al oeste y al norte cuenta con altas montañas, entre ellas el monte Shirane (2.578 metros) y el monte Nantai (2.486 metros) de los picos de Nikkō; y el monte Chausu (1.915 metros), en Nasu, el lugar en el que se puede encontrar la famosa “roca asesina” volcánica que emitía gases mencionada en un poema de Matsuo Bashō.

El pico del monte Chausu engalanado con su hermoso follaje otoñal. (© Pixta)

Tochigi es una potencia agrícola dentro del país y está entre las 10 principales prefecturas en producción ganadera y de cultivos. En concreto, es la mayor productora de fresas, entre ellas la variedad Tochiotome, bautizada así por la prefectura, así como de virutas secas de calabaza kanpyō y udo, un tipo de nardo conocido también como “espárrago de monte”.

En el norte de la prefectura, las montañas de Shiobara y Naru ofrecen una variedad de zonas de aguas termales relativamente cercanas a Tokio, lo que favorece que sean destinos populares para viajes breves. Nasu alberga también una de las residencias vacacionales imperiales, a la que el monarca japonés y su familia se trasladan para refugiarse del calor estival. En el sureste de Tochigi se encuentra asimismo el pueblo de Mashiko, famoso en todo el mundo entre los conocedores de la cerámica.

La cerámica de Mashiko es conocida por su aspecto humilde, pero muy valorada como una de las principales denominaciones en Japón. (© Pixta)

En el oeste de la prefectura, Nikkō cuenta con santuarios y templos mundialmente famosos que la UNESCO incluyó en su lista del Patrimonio de la Humanidad. El Nikkō Tōshōgū, completado en el 1636 por Iemitsu, el tercer shōgun Tokugawa, es un complejo que incluye un mausoleo para Ieyasu, el fundador de la dinastía Tokugawa que gobernó Japón desde el comienzo del siglo XVII hasta el año 1867.

Los monos del Tōshōgū, parte de los exquisitos relieves del santuario, ilustran el consejo de “No oír, no ver y no hablar”. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Ibuka Masaru (1908–97): industrial y cofundador de Sony. Junto a Morita Akio, fundó la empresa Tokyo Telecommunications Engineering, que se convertiría en Sony en 1958. Fue presidente de la empresa entre 1950 y 1971, una época en la que creció hasta convertirse en una marca global, y ejerció como presidente del consejo directivo de 1971 a su jubilación en 1976.

Guts Ishimatsu (1949–): boxeador y artista. Debutó como profesional en 1966 y, pese a que no contaba con un buen récord de victorias y derrotas, logró vencer a Rodolfo González en 1974 y hacerse con el título de campeón de la WBC en peso ligero. Poco después comenzó a trabajar como artista en los medios de comunicación desde la década de 1970 en adelante.

(Fotografía del encabezado: la puerta Yōmeimon, hermosamente tallada, es uno de los umbrales interiores del santuario Nikkō Tōshōgū. © Pixta.)