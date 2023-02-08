زيارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لكبار الحلفاء الغربيين. وشركة تويوتا تعلن تنصيب رئيسًا جديدًا لها اعتبارًا من أبريل/ نيسان القادم. إليكم أهم الأحداث التي تصدرت عناوين الأخبار في اليابان خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

1

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان.

2

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وأفراد العائلة الإمبراطورية الآخرون يحيون المهنئين خلال أول حفل يقام للعام الجديد بحضور أفراد من الشعب بعد انقطاع دام لثلاث سنوات. وقد شاركت الأميرة أيكو لأول مرة في مراسم الاحتفال.

الإمبراطور ناروهيتو، على اليسار، يوجه تحية العام الجديد أمام جمع من أفراد الشعب في القصر الإمبراطوري في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023 (جيجي برس).

5

انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اليابان في عام 2022 بنسبة 5,6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4,2 مليون سيارة، حيث ساهم النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات في الوصول إلى أدنى إجمالي منذ عام 1997.

9

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ينطلق في جولة تشمل خمس دول في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة. وقد اُختُتمت فعاليات الزيارة بعودته إلى البلاد في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني.

10

الصين تعلق إصدار التأشيرات للمسافرين اليابانيين، على ما يبدو ردًا على تشديد اليابان لقيود دخول المواطنين الصينيين. وتُستأنف التأشيرات للمواطنين اليابانيين في 29 من يناير/ كانون الثاني.

11

أعلنت شركة البيع بالتجزئة (فاست ريتايلنغ)، المشغل لسلسة محلات الملابس يونيكلو، أنها سترفع الرواتب السنوية للعاملين بدوام كامل بنسبة تصل إلى 40٪ اعتبارًا من مارس/ آذار القادم. وتهدف بذلك إلى سد الفجوة بين رواتب الموظفين الأجانب واليابانيين.

في محادثات اثنين زائد اثنين التي عقدت في واشنطن، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لليابان والولايات المتحدة، أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا يتعهدان فيه ”بتعميق التعاون الثنائي نحو الاستخدام الفعَّال لقدرات الضربات المضادة اليابانية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة“.

وفاة تاكاهاشي يوكيهيرو، عازف الدرامز (الطبول) لفرقة يلو ماجيك الموسيقية، بسبب الالتهاب الرئوي الشفطي عن عمر يناهز 70 عامًا. وقد أسس الفرقة مع هوسونو هاروؤمي و ساكاموتو ريوإيتشي في عام 1978، والتي كانت رائدة في موسيقى التكنو، حيث قاموا بتسجيل العديد من الأغاني الناجحة.

13

توجيه صفة الإدانة الرسمية لياماغامي تيتسويا المتهم بإطلاق النار الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو/ تموز 2022. وبعد إجراء الاختبارات النفسية عليه، تبين أنه قادر على تحمل المسؤولية الجنائية.

14

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اتفق الزعيمان على إعادة تأكيد التحالف بين البلدين.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان خلال عقد قمتهما في 14 يناير/ كانون الثاني 2023 (جيجي برس/ إ إف ب)

16

شركة الأدوية (إيه زاي) تتقدم بطلب للحكومة اليابانية للحصول على الموافقة على عقار (ليكانيماب) لعلاج مرض آلزهايمر. وهو العقار الذي حصل بالفعل على موافقة سريعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

17

إقامة العديد من الفعاليات في جميع أنحاء محافظة هيوغو لإحياء ذكرى مرور 28 عامًا على زلزال هانشين أواجي المدمر الذي ضرب في عام 1995.

اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) يخبرأعضائه أن زيادة الأجور هي مسؤولية اجتماعية على الشركات، بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك قبل المفاوضات المتعلقة بالأجور وإدارة الأعمال التي تُعقد في الربيع من كل عام.

18

محكمة طوكيو العليا ترفض الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة طوكيو الجزئية، والذي نص على أن رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية السابق كاتسوماتا تسونيهيسا ومديرين تنفيذيين آخرين غير مذنبين بتهمة الإهمال الوظيفي الذي أدى إلى الوفاة أو الإصابة. حيث قضت المحكمة بعدم قدرتهم على توقع حدوث التسونامي الذي أدى إلى وقوع الحادث في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.

19

الكاتبة إيدوغاوا إيكو تحصل على جائزة أكوتاغاوا الأدبية عن رواية (كونو يو نو يوروكوبي يو) (فرحة العالم) والكاتب ساتو أتسوشي عن عملة الأدبي (أرتشي نو كازوكو) (عائلات الأرض القاحلة). أما جائزة ناؤكي الأدبية فكانت من نصيب أوغاوا ساتوشي عن رواية (تشيزو تو كوبوشي) (الخريطة والقبضة)، وتشيهايا أكانى عن رواية (شيروغانى نو ها) (الورقة الفضية).

اليابان تسجل عجزًا تجاريًا قياسيًا بلغ 20,0 تريليون ين في عام 2022، بسبب مزيج من ضعف قيمة الين وارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ نمو الصادرات.

20

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 4,0٪ على أساس سنوي في أعلى ارتفاع له منذ 41 عامًا.

22

لاعب التنس على الكرسي المتحرك كونيئدا شينغو يعلن اعتزاله عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد مسيرة حقق خلالها لقب (كاريير غولد سلام) بعد فوزه بأربع بطولات غراند سلام إلى جانب المنافسات البارالمبية. وكان لا يزال على صدارة التصنيف العالمي حتى وقت اعتزاله.

كونيئدا شينغو خلال إحدى المنافسات في طوكيو في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. (جيجي برس)

23

في خطابه السياسي في اليوم الأول من جلسة البرلمان العادية، قال رئيس الوزراء كيشيدا إنه يريد تنفيذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة انخفاض عدد المواليد في اليابان. كما دعا الشركات إلى زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار.

تقدمت شركة تيبكو لتوليد الطاقة الكهربائية بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لزيادة أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 29,3٪ بداية من الأول من يونيو/ حزيران. وفي ظل ذلك لن تغطي الإعانات الحكومية المطبقة لتعويض المعدلات المرتفعة مثل هذا الارتفاع بشكل كامل.

25

اليابان تشهد أكبر تساقط للثلوج خلال موسم فصل الشتاء حتى الآن، الأمرالذي أدى إلى توقفت حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية في أجزاء كثيرة من البلاد.

طريق شين ‒ ميشين السريع متوقف بسبب الثلوج الكثيفة التي هطلت في محافظة ميه في 25 يناير/ كانون الثاني 2023 (جيجي برس)

26

شركة تويوتا موتور تعلن أن ساتو كوجي (53 عامًا) سيخلف تويودا أكيؤ (66 عامًا) في رئاسة الشركة اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان، وسيشغل تويودا منصب رئيس مجلس الإدارة. ويعد هذا التحول الجيلي بمثابة أول تغيير في منصب رئيس الشركة منذ 14 عامًا.

رئيس تويوتا الحالي تويودا أكيؤ (في الأمام على اليمين) وخليفته ساتو كوجي (على يساره) في مركز المؤتمرات بمحافظة تشيبا في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني 2023. (جيجي برس)

27

رئيس الوزراء كيشيدا يعلن أنه سيخفض تصنيف فيروس كورونا إلى الفئة 5 اعتبارًا من الثامن من مايو/ آيار، الأمر الذي يشير إلى تغيير كبير في سياسة الحكومة. حيث لن تكون هناك قيود بعد الآن، كالعزل الذاتي الذي كان مفروضًا على تحركات أولئك المصابين أو الذين كانوا على اتصال وثيق مع أحد الأشخاص المصابين.

29

أؤياما شوكو وشيباهارا إينا تتعرضان للهزيمة في نهائي مسابقة الزوجي للسيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

30

شركة تويوتا تحافظ على مكانتها كأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم في عام 2022، متقدمة على فولكس فاجن، على الرغم من انخفاض مبيعاتها السنوية بنسبة 0,1٪ لتصل إلى إجمالي 10,5 مليون سيارة في المبيعات العالمية.

شركتي نيسان ورينو تتفقان على الحفاظ على روابط رأسمالية متساوية. حيث ستخفض رينو من حصتها في الشركة اليابانية من 43,4٪ إلى 15٪ لتتناسب مع حصة نيسان في الشركة الفرنسية.

31

المتزلج الحر الأمريكي كايل سماين، بطل العالم السابق في منافسات التزلج نصف الأسطواني، كان من بين شخصين تم الإبلاغ عن وفاتهما في أحد الانهيارات الجليدية في مدينة أوتاري بمحافظة ناغانو.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: تاكاهاشي يوكيهيرو، في المنتصف، يتحدث مع أعضاء فرقة يلو ماجيك الموسيقية في مدينة خيخون بإسبانيا، في يونيو/ حزيران 2008. رويترز)