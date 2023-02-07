Заявление премьер-министра о курсе на повышение заработной платы на фоне стремительного роста цен, а также на борьбу с падением рождаемости в новых масштабах, смерть барабанщика группы YMO Такахаси Юкихиро, решение теннисиста-колясочника Куниэды Синго завершить карьеру спортсмена, смена поколений на посту президента компании Toyota, решение понизить статус COVID-19 до пятой категории инфекционных заболеваний и другие события января 2023 года в Японии.

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Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

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Император Нарухито и императрица Масако впервые за три года приветствовали собравшуюся публику с балкона Императорского дворца в Токио по случаю наступления Нового года. В этом традиционном новогоднем мероприятии впервые участвовала старшая дочь императорской четы принцесса Айко.

Император во время приёма посетителей по случаю Нового года. 2 января, императорский дворец (©Jiji)

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Университет Цукуба второй год подряд и восьмой раз в истории одержал победу в общем зачете ежегодной студенческой марафонской эстафеты Хаконэ экидэн. ВУЗ стал пятым в истории обладателем трех чемпионских титулов в студенческих марафонских эстафетах.

Ведущий бегун Университета Комадзава на финише во время забега Экидэн (©Кёдо цусин)

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел первую пресс-конференцию в наступившем году. Он выразил намерение заручиться содействием деловых кругов с тем, чтобы повышение заработной платы по итогам переговоров труда и капитала в этом году превышало уровень роста потребительских цен, а также заявил о мерах нового масштаба по борьбе с падением рождаемости.

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Совокупное количество новых автомобилей, проданных на японском рынке в 2022 году (включая микролитражные автомобили категории «кэй»), составило 4 201 321 шт., что на 5,6% меньше, чем в предшествовавшем году. Общемировая нехватка полупроводников способствовала снижению показателя до самого низкого уровня за 45 лет с 1977 года.

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Премьер-министр Кисида Фумио отправился в зарубежное турне с целью нанести визит в пять стран Запада: Францию, Италию, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Поездка продолжалась по 15 января.

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Посольство Китая в Японии приостановило выдачу виз японским гражданам. Этот шаг очевидно предпринят в ответ на ужесточение Японией мер карантинного контроля на границе страны.

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Корпорация Fast Retailing, которая управляет сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo, объявила о повышении с марта заработной платы всех штатных сотрудников. Ожидается, что повышение будет соответствовать увеличению годового дохода величиной до 40%. Решение принято с целью ликвидировать разрыв в уровнях дохода штатных сотрудников, поскольку в странах Запада он зачастую выше, чем в Японии.

В Вашингтоне состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате «два плюс два». В опубликованном по итогам совместном заявлении стороны выразили намерение углублять японско-американское сотрудничество для повышения эффективности действий в связи с принятием Японией трех основных документов по обеспечению безопасности, которые предусматривают наличие потенциала для нанесения ударов по вражеским базам (потенциала ответного удара).

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Прокуратура предъявила подозреваемому Ямагами Тэцуя официальные обвинения в убийстве и других преступлениях в связи с гибелью бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который был застрелен в июле прошлого года. По результатам психиатрической экспертизы подозреваемый был признан способным нести уголовную ответственность.

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Премьер-министр Кисида Фумио провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились стремиться к дальнейшему укреплению альянса Японии и США с учетом новой японской стратегии обеспечения национальной безопасности, предусматривающей обладание потенциалом для нанесения ответного удара.

Кисида и Байден перед началом саммита (©AFP-Jiji)

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Агентство Такахаси Юкихиро, барабанщика группы Yellow Magic Orchestra (YMO) сообщило, что музыкант скончался 11 января от аспирационной пневмонии. Ему было 70 лет. Такахаси сформировал группу YMO вместе с Хосоно Харуоми и Сакамото Рюити в 1978 году. Одним из хитов коллектива стала композиция Rydeen, вызвавшая бум музыки «техно».

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Фармацевтическая компания Eisai подала японским властям заявку на одобрение препарата Lecanemab для лечения болезни Альцгеймера. Это средство уже получило одобрение на определенных условиях от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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По всей префектуре Хёго состоялись поминальные церемонии в связи с 28-й годовщиной Большого землетрясения Хансин-Авадзи.

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Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) обнародовала свою политику для весенних переговоров труда и капитала. В связи со стремительным ростом потребительских цен федерация обратилась к предприятиям в своем составе с призывом повысить заработную плату, отметив «ответственность предприятий перед обществом».

Стало известно, что 12 января от преклонного возраста скончался писатель и врач-психолог Кага Отохико. Ему было 93 года.

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Токийский апелляционный суд вынес в качестве судебного органа второй инстанции решение по иску против бывших членов руководства компании TEPCO о служебной халатности в связи с аварией на атомной электростанции «Фукусима-1», признав ответчиков невиновными.

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Лауреатами 168-й премии имени Акутагавы Рюносукэ стали Идогава Ико и Сато Ацуси, а премии имени Наоки Сандзюго удостоены Огава Сатоси и Тихая Аканэ.

Дефицит внешней торговли Японии в 2022 году составил 19 трлн 971 млрд 300 млн йен, что является самой высокой величиной за всю историю учета. Помимо удешевления японской национальной валюты и взлета цен на сырье, росту дефицита способствовало слабое увеличение экспорта.

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Индекс потребительских цен в декабре 2022 года увеличился в сравнении с тем же месяцем годом ранее на 4,0%. Столь высокий прирост отмечен впервые за 41 год.

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Теннисист-колясочник Куниэда Синго в своем аккаунте в соцсети «Твиттер» сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Куниэда завоевал карьерный Золотой шлем, став обладателем чемпионского титула четырех турниров «Большого шлема» и чемпионом Олимпийских игр. Он объявил об уходе, занимая первую строчку в мировом рейтинге.

Куниэда Синго играет на турнире в Токио 19 ноября 2022 г. (© Jiji)

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Начала работу очередная сессия парламента Японии. В выступлении об основных направлениях политики премьер-министр Кисида Фумио подчеркнул намерение реализовать политику новых масштабов по борьбе с падением рождаемости. Он также выступил за реализацию повышения оплаты труда, превышающего рост потребительских цен.

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В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд

Компания TEPCO Holdings подала в Министерство экономики, торговли и промышленности заявку на повышение с 1 июня тарифов на электроэнергию для домохозяйств. Тарифы предлагается увеличить в среднем на 29,31%. В случае удовлетворения заявки удар по семейным бюджетам с июня превзойдет материальную помощь со стороны правительства.

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Японский архипелаг накрыли самые холодные воздушные массы текущего зимнего сезона, снегопады вызывали повсеместные нарушения железнодорожного сообщения и движения автотранспорта, внеся продолжительную сумятицу в повседневную жизнь.

Скоростная автомагистраль Cин-Мэйсин остановлена ​​из-за сильного снегопада в префектуре Миэ 25 января 2023 г. (© Jiji)

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Котацу

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Автомобилестроительная компания Toyota объявила о переходе с 1 апреля 66-летнего президента Тоёды Акио на должность председателя правления и о назначении на пост президента 53-летнего ответственного управляющего Сато Цунэхары. Смена поколений на посту президента компании – первая за 14 лет.

Нынешний президент Toyota Тоёда Акио (на первом плане справа) и его преемник Сато Кодзи (на первом плане слева) на выставке Макухари в Тибе, префектура Тиба, 13 января 2023 г. (© Jiji)

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Премьер-министр Кисида Фумио принял решение изменить классификацию коронавируса по действующему законодательству, понизив его категорию до пятой. Смена категории будет реализована 8 мая. Это знаменует серьезное изменение политики в отношении коронавируса три года спустя после начала пандемии, поскольку смена категории ликвидирует все ограничения деятельности населения, в частности, требования самоизоляции для заразившихся и тесно контактировавших с ними лиц.

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Посольство Китая в Японии объявило о возобновлении выдачи виз японским гражданам.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в женском парном разряде Аояма Сюко и Сибахара Эйна уступили в финальном матче и заняли второе место. Среди колясочников 28 января второе место занял Ода Токито.

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Количество автомобилей, проданных по всему миру предприятиями группы Toyota, составило 10 483 024 единицы (на 0,1% меньше, чем в предшествовавшем году). Второй год подряд Toyota завоевала пальму мирового первенства, превзойдя результата группы предприятий Volkswagen.

Японская автомобилестроительная компания Nissan и французская Renault договорились об изменении в структуре взаимных капиталовложений. Доля принадлежащих Renault акций Nissan, составляющая 43,4%, будет снижена до соответствия доле принадлежащих Nissan акций Renault, которая составляет 15%. Таким образом компания Nissan, фактически входившая в группу Renault, переходит к равноправным финансовым отношениям.



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Выяснилось, что одним из двух погибших в результате схода снежной лавины за пределами горнолыжной трассы в деревне Отари префектуры Нагано был горнолыжник американского происхождения Кайл Смэйн (31 год), в прошлом чемпион мира по хафпайпу.

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Стало известно, что 29 января от полиорганной недостаточности скончался Исихара Нобуо, более семи лет служивший заместителем генерального секретаря кабинета министров в правительствах Такэситы Нобору и Мураямы Томиити. Ему было 62 года.

Фотография к заголовку: Участники группы YMO. В середине Такахаси Юкихиро. 18 июня 2008 года, Испания, город Хихон (© Reuters)