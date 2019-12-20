Зимой в Японии проводится множество праздников, связанных с наступлением нового года, это время церемонии совершеннолетия, иллюминаций, рождественских развлечений и катания на лыжах.

Зима в Японии может быть очень разной – всё зависит от того, в какой части страны вы находитесь. Большая часть западного побережья и близлежащие районы превращаются в «снежную страну» из-за дующих с материковой Азии ветров, которые насыщаются влагой над Японским морем. Зато тихоокеанская сторона страны защищена от этих осадков центральными горными хребтами и там намного больше дней с ясной зимней погодой.

Декабрьский коллапс

Конец года – традиционно напряжённый период. В традиционном лунном календаре двенадцатый лунный месяц называли сивасу, «священники бегают» – у буддийских монахов множество дел в преддверии Нового года. В холодную погоду магазины электротоваров выставляют традиционные столики с обогревом – котацу. В драгсторах пользуются спросом карманные химические грелки кайро – их нужно только распаковать и помять; есть кайро, которые можно поместить в обувь, чтобы согреть ноги.

Люди у котацу (слева); грелки кайро помогают согреться зимой

В ноябре поступают в продажу новогодние открытки нэнгадзё с изображением соответствующего животного года (это). Почта гарантирует доставку 1 января открыток, отправленных до 25 декабря, хотя некоторые предпочитают менее трудоёмкий вариант отправки приветствий по электронной почте или в социальных сетях.

В декабре люди собираются вместе с друзьями или коллегами на бонэнкай, «встречи, чтобы забыть (старый) год» – по меньшей мере, неприятные события года. Улицы украшены иллюминацией, и толпы людей собираются в самых известных местах, таких как Кумин руминариэ, Маруноути, Харадзюку и Омотэсандо.

Квартал Маруноути в центре Токио с новогодней иллюминацией

Рождество не является национальным праздником в Японии, и большинство японцев не воспринимает его как религиозный праздник, но многим он нравится. Сочельник стал важной датой для свиданий, а жареная курица – популярное блюдо на Рождество. Лёгкие бисквиты с клубникой и сливками также стали японской праздничной традицией, отчасти благодаря рекламе кондитеров.

Рождественский торт в японском стиле

Кое-кто любит принимать горячие ванны с ароматными цитрусовыми фруктами юдзу зимой, особенно в день солнцестояния 21 или 22 декабря. Ещё один декабрьский обычай – готовиться к встрече Нового года, когда «божества года» тосигами посещают дома. Новогодние украшения – это кадомацу, «сосны у входа», декоративные «огораживающие» верёвки симэкадзари, а также круглые «зеркальные» рисовые лепёшки кагамимоти. Можно купить или приготовить новогоднюю еду осэти рёри, сакэ и суп дзони. Осэти рёри – это набор блюд с благопожелательным смыслом, их готовят заранее, чтобы не готовить в первые дни года. В дополнение к традиционным японским блюдам растёт спрос на итальянские, французские и китайские версии. Многие люди делают заказы в специализированных магазинах, а также в ресторанах и универмагах. Самые известные из них распродаются практически сразу.

Разнообразие осэти рёри

Среди растений благопожелательный смысл имеют сосна, бамбук и умэ (слива), любят также зимние цветы – нарцисс и камелию.

Японский нарцисс

В новогоднюю ночь с 1951 года на канале NHK традиционно показывают песенный конкурс «Кохаку ута кассэн», «Песенная битва красных и белых». Люди также едят тосикоси соба, «гречневая лапша перехода в (новый) год», символически обеспечивая себе долголетие. Перед полуночью по всей стране в храмах звонят колокола. В ходе буддийского ритуала дзёя-но канэ колокола звонят 108 раз, что символизирует освобождение от 108 мирских страстей.

Храмовые колокола на Новый год звонят 108 раз

Новый год

Новый год встречают по-разному – кто-то стремится увидеть первый восход солнца с вершины горы или над горизонтом моря или озера. В токийском районе Сибуя обратный отсчёт привлекает толпы молодых японцев и туристов. Люди желают друг другу счастливого Нового года с фразой Акэмаситэ омэдэто! Общественный транспорт ходит в течение ночи, в храмах и святилищах образуются длинные очереди для хацумодэ, первого визита к божествам. Посетители этих мест поклонения часто приобретают гадания омикудзи и обереги эма, на которых пишут молитвы, покупают амулеты омамори. На Новый год дети с нетерпением ждут подарков-отосидама (конверт с деньгами), а в универмагах продают фукубукуро, «сумки удачи», с неожиданными предметами по выгодным ценам.

Ворота перед храмом Сэнсодзи в Асакусе, Токио, на Новый год

В большинстве регионов новогодний период сёгацу длится до 7 января, когда уставшие желудки получают долгожданный отдых от питательной еды и получают лечебную нанакуса-гаю (рисовую кашу из семи трав). Подогретое сакэ также помогает защититься от холода в это время года.

Второй понедельник года – время празднования Дня совершеннолетия. Те, кому в прошедшем году исполнилось 20 лет, принаряжаются и посещают специальные церемонии, чтобы отметить это событие.

Новые взрослые, одетые в кимоно, в День совершеннолетия (предоставлено Даниэлем Рубио)

Зимние развлечения

Мало что сравнится с наслаждением от горячей ванны на термальных источниках-онсэнах, особенно в открытом бассейне ротэмбуро. Японская ассоциация удалённых горячих источников (хито), образованная в 1975 году, насчитывала 33 зарегистрированных члена и с тех пор расширившись. Люди – не единственные поклонники горячих источников. Японские макаки регулярно купаются в Дзигокудани (преф. Нагано), и капибары также принимают горячую ванну в некоторых зоопарках.

Лыжи, сноуборд и другие зимние виды спорта популярны в таких районах, как Японские Альпы и Хоккайдо, особенно когда поблизости есть горячие источники. Другие крупные зимние достопримечательности на Хоккайдо включают праздник снега в Саппоро и любование журавлями на заболоченной территории Кусиро.

Верёвки предотвращают порчу деревьев от снегопада в парке Кэнрокуэн в Канадзаве преф. Исикава

В Японии много хороших мест для горных лыж

Снежный фестиваль в Саппоро известен детальными ледяными скульптурами

Зимняя кухня

Зима – хороший сезон для многих блюд из морепродуктов, в том числе бури (лакедры), крабов, устриц и фугу, которую тщательно готовят, чтобы удалить содержащийся в ней токсин. Для «горшка» набэ хорошо подойдут пекинская капуста, лук нэги и редька дайкон. Зима – лучшее время для варёных продуктов одэн, который продают во многих комбини и ресторанах.

В традиционном календаре 3 февраля – один из переломных моментов года, праздник смены сезонов Сэцубун. Как правило, один из членов семьи надевает маску беса, а другие бросают бобы, скандируя они ва сото, фуку ва ути, «Черти — вон, счастье — в дом!». Также считается, в этот день можно приманить удачу, съев особый вид свернутых суши, эхомаки.

В Японии на День святого Валентина 14 февраля сложилась традиция: женщины дарят мужчинам шоколадные сладости, а сами получают подарки ровно через месяц, в Белый день. Обычай приносит немалые доходы производителям кондитерских изделий, хотя в последние годы всё чаще люди покупают шоколад для себя, а не в подарок.

День святого Валентина в Японии – праздник шоколада

Фотография к заголовку: Японские макаки в онсэне Дзигокудани преф. Нагано (© Pixta)