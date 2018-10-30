’’كاغا يوزين‘‘ هي تقنيات صباغة أقمشة من أجل الكيمونو والتي تتميز باحتوائها على تصاميم واقعية مستمدة من الطبيعة يتم استدعاؤها على أقمشة متألقة. تابعوا معنا في جولتنا المصورة بالفيديو كيف تجمع تقنيات كاغا يوزين بين الحرفية المتقنة والحداثة.

تخصيص مساحة للتقاليد في عصر الحداثة

تعد كاغا يوزين إحدى أشهر الحرف التقليدية في محافظة إيشيكاوا (لا أدري إن كان هناك خطأ أما لا ولكن كل المقالة تتحدث عن كاناغاوا وليس إيشيكاوا!!! أرجو التدقيق). لا تزال ثقافة ارتداء الكيمونو نابضة بالحياة وكانت قد تطورت جنبا إلى جنب مع طقوس تقديم الشاي وذلك بفضل تقنيات الصباغة التقليدية تلك.

كاغا يوزين إحدى أشهر الحرف التقليدية اليدوية في محافظة كانازاوا.

تبدو الزخارف في كاغا يوزين – والتي عادة ما تصور جماليات الطبيعة – دائما واقعية إلى حد كبير. فالتقنيات الفريدة مثل أومبر (بوكاشي) والتي تتدرج فيها الأصبغة من الألوان الأكثر قتامة إلى الأفتح كلما اقتربت الألوان من منتصف إحدى الزهور الموجودة في التصاميم، وتقنية ’’موشيكوي‘‘ التي تظهر ثقوب الحشرات الدقيقة في الأوراق والأشجار الموجودة في التصميم، غالبا ما تُستخدم لإبراز الجانب الواقعي في التصاميم.

تصوير جمال الطبيعة عن طريق استخدام تقنيتي أومبر (بوكاشي) وموشيكوي.

والجزء الأكثر حيوية في عملية الإنتاج يكمن في تلوين التصميم حيث تتألق فيه مهارات الحرفيين المتكاملة. فالحرفيون يقومون بتطبيق الألوان بالتناوب بين فراشي مدببة الرأس إلى أخرى أكثر عرضا وهو أمر يتطلب يدا ثابتة وحسا معقدا باللون.

يتم استخدام عدة ألوان لإحداث تأثيرات واقعية.

وبعد التلوين تأتي عمليات مثل ’’جيزومي‘‘ أو صباغة قطعة القماش بالكامل ويعقبها ’’يوزين ناغاشي‘‘ لغسل الصبغة الزائدة. في السنوات الماضية، كانت تلك الخطوات تتم في أنهار كانازاوا في فصل الشتاء حيث المياه أشد ما تكون من ناحية النقاء والبرودة. ولكن في اليوم الحالي، تتم هذه العملية غالبا في مجاري مياه اصطناعية بحيث يمكن التحكم بجودة المياه.

عملية ’’يوزين ناغاشي‘‘ أو غسل الأقمشة لإزالة الصبغة الزائدة.

يتمسك الحرفي مائيدا هيتوشي وهو من الجيل الثالث من الحرفيين، بهذه التقاليد ولكنه يسعى أيضا إلى سبل جديدة لدمج كاغا يوزين بالحياة المعاصرة.

مائيدا هيتوشي يعمل على تلوين التصميم على القماش.

وقد توصل في عام 2017 إلى فكرة صنع مراييل مزركشة بزخارف كاغا يوزين يتم ارتداؤها من قبل عمال الخدمة في الدرجة الممتازة لهوكوريكو شينكانسين وهي خدمة قطار فائق السرعة وصلت إلى كانازاوا في ذلك العام. تأتي المراييل الوردية أو الزرقاء بخمسة تصاميم تصور أزهار نبات القرانيا ونبات من فصيلة الكامليات وغيرها من تصاميم الأزهار الملونة بالأصبغة الخمسة التقليدية الخاصة بكاغا يوزين وهي الأزرق النيلي والقرمزي والعسلي والأخضر الداكن والأرجواني الملكي. وتحتوي بعضها على حزام ملون يحاكي زنانير أوبي التي تُرتدى مع الكيمونو، بينما بعض التصاميم الأخرى تحتوي على تفاصيل دقيقة تمزج بين الأصالة والحداثة.

مراييل كاغا يوزين من تصميم مائيدا هيتوشي.

’’أشعر أنه من المهم ابتكار يوزين يستمتع به الناس في عصرنا، وذلك لضمان أن يتم تمرير هذه الحرفة إلى الجيل القادم. يرغب المستخدمون حاليا بشيء يمكنهم ارتداؤه أو استخدامه، وتهدف ابتكاراتي إلى تلبية احتياجات عصرنا الحالي‘‘.

لا تزال حرفة كاغا يوزين آخذة في التطور حيث تجمع بين اتجاهات معاصرة والمهارات الدقيقة التي تمرر من جيل إلى آخر. إن كاغا يوزين هي صفوة الأحاسيس الجمالية في كانازاوا التي يتم التعبير عنها من خلال مهارات حرفييها التقليديين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. المقالة مكتوبة بالتعاون مع محطة تلفزيون كانازاوا. صورة العنوان إضافة لون نابض بالحياة إلى أحد نماذج كاغا يوزين. حقوق جميع الصور محفوظة لمحطة تلفزيون كانازاوا).