加賀友禪是一種歷史悠久的和服染色技藝，亦指使用該技藝製作的和服。它追求真實，用華美的色彩繪製出大自然之美。本文將通過4K視訊為讀者展現工匠的精湛技藝和與時俱進的革新發展。

繼承傳統，也要與時俱進

加賀友禪以日本石川縣最具代表性的傳統工藝品而聞名。在石川縣金澤市，與茶道文化一同發展起來的金澤和服文化，代代相傳，發展至今。

加賀友禪在圖案繪製上追求真實的自然之美。為了增加寫實度，加賀友禪多採用「暈染漸變」技法，圖案從外緣向內側顏色逐漸變淡，而且，它的另一大特點是「蟲食」技法，即將植物被蟲子啃咬的情形描繪出來。

加賀友禪的製作流程中的精華之處是「著色」，能工巧匠們用毛筆與毛刷進行染色，他們的技藝在這裡被發揮得淋漓盡致。這一環節很大程度上決定了成品的美觀和品相，因此要求工匠們具備高超的技術和色彩感。

著色過程中需要分別使用幾十種顏色

著色後，還需經過「地染」程序，讓整個底色染得均勻；再通過「友禪流」程序，沖洗掉多餘染料。「友禪流」過去在天然河流中進行，是金澤冬季特有的景觀，現在則多在水質穩定的人工河中進行。

每田仁嗣是家族第三代加賀友禪工匠，在繼承傳統的同時，他也在不斷探索如何將加賀友禪融入現代生活。

正在專心致志地進行著色作業的每田仁嗣

2017年，他大膽創新，為北陸新幹線特等座乘務員設計了「加賀友禪圍裙」。圍裙共有5款，以粉、藍等為底色的布料搭配傳統的「加賀五彩（靛藍、胭脂紅、赭色、草色和絳紫色）」，並點綴了茱萸、茶梅等花卉。此外，細節設計方面亦體現出傳統與創新的結合，設計上既採用了類似和服腰帶元素的傳統風格，也加入了打褶元素等現代風格，因此大受好評。

毎田說：「我認為必須製作符合當代人喜好的加賀友禪，只有這樣，才能不斷傳承下去。我在製作過程中，一直在思考如何滿足現代消費者的偏好和需求。」

這便是加賀友禪。在繼承先人精湛技藝的基礎上，與時俱進、推陳出新。加賀友禪凝聚著傳統工匠們卓越的技藝和金澤獨有的審美情感。

視訊：金澤有線電視網

標題圖片：工匠為加賀友禪染上華美的色彩