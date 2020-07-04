El teñido Kaga yūzen representa con fidelidad y gran colorido la belleza de la naturaleza. En este vídeo pueden ver cómo este teñido continúa transformándose gracias a la fusión de la magnífica técnica de los artesanos con la modernidad.

Kaga yūzen, una tradición en continua transformación

El teñido Kaga yūzen es una de las artesanías representativas de la prefectura de Ishikawa. La cultura del kimono, que floreció junto con la de la ceremonia del té en Kanazawa, se ha transmitido hasta nuestros días sin interrupción.

Kaga yūzen una artesanía tradicional representativa de Kanazawa.

Los teñidos Kaga yūzen se caracterizan por imprimir un fuerte toque de realismo en los motivos naturales que diseñan. Para intensificar esta peculiaridad se utiliza la técnica de sombreado bokashi, en la cual se usan colores más pálidos conforme se acerca al centro del diseño. Para dar una impresión todavía más cercana a la realidad, también se usan otros recursos estilísticos como pintar las hojas roídas por insectos.

Los diseños realistas se consiguen gracias a técnicas como el sombreado bokashi o recursos estilísticos como hojas roídas.

El momento de colorear los diseños es el clímax del proceso de producción de Kaga yūzen y también es donde más destacan las capacidades de los artesanos. Para este trabajo se utilizan brochas y pinceles de diferente grosor. Como la belleza y la calidad del producto final se determinan en este momento, es indispensable contar un sofisticado sentido del color y una técnica excelente.

Es necesaria una gran variedad de colores para el proceso.

Después de colorear los diseños se tiñe toda la tela con el color de fondo y, por último, se realiza el yūzen nagashi, proceso con el cual se retira el exceso de color enjuagando el lienzo. Antes, el yūzen nagashi se hacía en los ríos y formaba parte de la cultura en los inviernos de Kanazawa. En la actualidad, este paso del proceso se hace en ríos artificiales para obtener una calidad estable del agua.

Yūzen nagashi, momento en el que se retira el exceso de pintura de las telas.

Maida Hitoshi, artesano de tercera generación de Kaga yūzen, se ha esforzado por mantener la tradición, pero también ha buscado innovar con ella.

Maida Hitoshi tiñendo sus diseños.

En 2017 propuso el proyecto “Delantales Kaga yūzen”, para que los mandiles de la tripulación de los vagones de primera clase del tren bala Hokuriku Shinkansen fueran hechos con esta técnica. En telas de tono rosa y azul se utilizó como base la paleta de cinco colores tradicionales de Kaga: índigo, carmesí, ocre, verde y púrpura tradicional y se pintaron flores como las del cornejo o la cameliia sasanqua para completar un total de cinco modelos diferentes. Algunos cuentan con un diseño que se asemeja a la fajilla obi de los kimonos, mientras que otros tienen holanes que le dan un toque moderno. Su idea fue bien recibida por la fusión entre lo tradicional y la innovación.

Delantales Kaga yūzen diseñados por Maida Hitoshi.

Maida está convencido de que si no se diseñan productos con yūzen que sean del agrado de las personas en la actualidad, no se podrá conseguir que esta tradición continúe y llegue a las siguientes generaciones. Agrega que sus creaciones tienen que ser prácticas y diferentes, y que trabaja pensando siempre en cosas que puedan satisfacer los deseos de las personas en el presente.

El teñido Kaga yūzen continua evolucionando e incorporando nuevos estilos sin dejar de lado las técnicas tradicionales. En esta artesanía confluyen las magníficas técnicas de los artesanos y el sentido estético de Kanazawa.

Vídeo: Kanazawa Cable Television, parte del programa “Nazedaka Kanazawa Mitsukete Kaga-Noto”.

(Fotografía del encabezado: el colorido proceso de producción de Kaga yūzen.)