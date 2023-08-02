加贺友禅是一种历史悠久的和服染色技艺，亦指使用该技艺制作的和服。它追求真实，用华美的色彩绘制出大自然之美。本文将通过4K视频为读者展现工匠的精湛技艺和与时俱进的革新发展。

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继承传统，也要与时俱进

加贺友禅以日本石川县最具代表性的传统工艺品而闻名。在石川县金泽市，与茶道文化一同发展起来的金泽和服文化，代代相传，发展至今。

加贺友禅在图案绘制上追求真实的自然之美。为了增加写实度，加贺友禅多采用“晕染渐变”技法，图案从外缘向内侧颜色逐渐变淡，而且，它的另一大特点是“虫食”技法，即将植物被虫子啃咬的情形描绘出来。

加贺友禅的制作流程中的精华之处是“着色”，能工巧匠们用毛笔与毛刷进行染色，他们的技艺在这里被发挥得淋漓尽致。这一环节很大程度上决定了成品的美观和品相，因此要求工匠们具备高超的技术和色彩感。

着色过程中需要分别使用几十种颜色

着色后，还需经过“地染”工序，让整个底色染得均匀；再通过“友禅流”工序，冲洗掉多余染料。“友禅流”过去在天然河流中进行，是金泽冬季特有的景观，现在则多在水质稳定的人工河中进行。

每田仁嗣是家族第三代加贺友禅工匠，在继承传统的同时，他也在不断探索如何将加贺友禅融入现代生活。

正在专心致志地进行着色作业的每田仁嗣

2017年，他大胆创新，为北陆新干线特等座乘务员设计了“加贺友禅围裙”。围裙共有5款，以粉、蓝等为底色的布料搭配传统的“加贺五彩（靛蓝、胭脂红、赭色、草色和绛紫色）”，并点缀了茱萸、茶梅等花卉。此外，细节设计方面亦体现出传统与创新的结合，设计上既采用了类似和服腰带元素的传统风格，也加入了打褶元素等现代风格，因此大受好评。

毎田说：“我认为必须制作符合当代人喜好的加贺友禅，只有这样，才能不断传承下去。我在制作过程中，一直在思考如何满足现代消费者的偏好和需求。”

这便是加贺友禅。在继承先人精湛技艺的基础上，与时俱进、推陈出新。加贺友禅凝聚着传统工匠们卓越的技艺和金泽独有的审美情感。

视频：金泽有线电视网

标题图片：工匠为加贺友禅染上华美的色彩

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