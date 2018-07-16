Техника окрашивания тканей кага-юдзэн отличается реалистичным дизайном, вдохновлённым красотой природных явлений. Посмотрим, как сейчас в мастерских кага-юдзэн традиционные техники сочетаются с современными технологиями.

Традиционное ремесло в современную эпоху

Кага-юдзэн – одно из самых известных традиционных ремёсел префектуры Исикава. Культура ношения кимоно развивалась параллельно с чайной церемонией, и благодаря местным методам крашения ткани традиционная японская одежда хранит свою яркую красоту.

Кага-юдзэн – одно из самых известных традиционных ремёсел Канадзавы

В кага-юдзэн используются мотивы, обычно изображающие красоту природы, которая изображена очень реалистично. Эту технику отличают плавные переходы цветов от светлых лепестков к более тёмной середине цветка (бокаси) и мусикуи – изображение мелких дыр в листьях, попорченных насекомыми, чтобы добавить рисунку реалистичности.

Изображая красоту природы, для придания рисунку реалистичности используются переходы цветов и изображения мелких дыр в листьях

Самая впечатляющая часть производственного процесса, в которой мастерство ремесленников, соединяясь, рождает яркие изделия – это окраска. Ремесленники наносят краску разными видами кистей, от самых широких дол очень тонких. Красота и утончённость готового продукта во многом зависят от этого процесса, который требует твёрдой руки и тонкого ощущения цвета.

Для получения реалистичного изображения используется несколько цветов

После раскраски продолжается дальнейшая обработка ткани – дзидзомэ, то есть окрашивание всего куска ткани, и юдзэн-нагаси – промывание, чтобы избавиться от излишков красителя. Раньше ткань промывали в реках Канадзавы зимой, когда вода наиболее холодная и чистая, а сейчас это делают в основном с искусственной подачей воды, контролируя её температуру и качество.

Юдзэн-нагаси – полоскание ткани после крашения

Майда Хитоси, ремесленник в третьем поколении, сохраняет традицию и одновременно ищет новые способы использования кага-юдзэн в современной жизни.

Майда Хитоси сосредоточенно раскрашивает ткань

В 2017 году он выступил с идеей делать фартуки, украшенные мотивами кага-юдзэн, для обслуживающего персонала вагонов первого класса скоростных поездов Хокурику-синкансэн, которые начали ходить в Канадзаву в том же году. Разноцветные фартуки выпускаются в пяти вариантах – с изображениями цветов кизила, горной камелии и других цветов, выполненных в пяти традиционных оттенках – индиго, малиновый, охристый, тёмно-зелёный и тёмно-фиолетовый. - Кага юзен . В некоторых из них использованы цветные полосы, напоминающие пояса кимоно (оби) Некоторые из них включают цветную группу, имитирующую кисти из кимоно, другие имеют оборки и в них объединяются традиции и современность.

Фартуки кага-юдзэн, которые разработал Майда Хитоси

Майда Хитоси, по его словам, стремится создавать вещи, которыми бы пользовались люди в современной обстановке. Это позволило бы быть уверенным в том, что традиция будет передаваться следующим поколениям.

Кага-юдзэн продолжает развиваться и сегодня, сочетая современные тенденции с отработанными навыками, передаваемыми из поколения в поколение. Эта техника – квинтэссенция художественной утончённости Канадзавы, проявляющейся в умениях её ремесленников.

Фотография к заголовку: Раскрашивание ткани в Канадзаве (все фотографии © Kanazawa Cable Television)

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 22 июня 2018 г.)