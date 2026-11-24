بعدما كان «كانازاوا إن» نُزلًا ساحليًا فاخرًا استقطب نخبة من كبار الأدباء والمثقفين قبل نحو قرن، يعود اليوم إلى الواجهة في مدينة يوكوهاما بحلّة جديدة كمقهى هادئ، يستحضر بين جنباته أجواء الماضي وأصداء أمجاده الأدبية.

ذكريات منتجع ساحلي عريق

على مقربة من شاطئ هاكيجيما في يوكوهاما، يقف مبنى «كانازاوا إن» العريق، الذي تختزن جدرانه حكايات قرن من الزمن منذ افتتاحه عام 1930. وكان المبنى يضم آنذاك نُزلًا يابانيًا تقليديًا (ريوكان) ومطعمًا يابانيًا فاخرًا (ريوتي)، ضمن منتجع ساحلي واسع اشتمل على منصات للمشاهدة وحدائق وأحواض لصيد الأسماك، فضلًا عن قوارب مخصصة للنزهات البحرية. وقد كان المنتجع مقصدًا لعدد من أعلام الأدب الياباني، من بينهم الشاعرة يوسانو أكيكو والشاعر تاكاهاما كيوشي.

يضفي السقف المُغطّى بالقرميد على المبنى طابعًا مهيبًا وأصالةً معمارية. (© كاواغوتشي يوكو)

وبعد مرور قرابة قرن، تبدّلت معالم المكان؛ إذ طُمرت مساحات واسعة من البحر الذي كان يمتد متلألئًا على مقربة منه، فتراجعت الشواطئ عن مواقعها الأصلية، فيما تحوّل الحي المحيط إلى منطقة سكنية هادئة. وظل المطعم يزاول نشاطه حتى عام 2016، ولا يزال المبنى حتى اليوم مُدرجًا ضمن الممتلكات الثقافية المادية المسجلة على المستوى الوطني في اليابان.

أما اليوم، فقد استعاد الطابق الأرضي من المبنى حيويته بعد إعادة افتتاحه في صورة مقهى، فيما تحوّلت القاعة في الطابق العلوي إلى مساحة مخصصة للمعارض. ومن هنا، بدأت رحلتي لاستكشاف ما تبقّى من ذكريات هذا المنتجع الساحر، الذي كان يومًا ملتقى لنخبة من كبار الأدباء اليابانيين.

الحلويات والقهوة

بدأت رحلتي عبر خط كيكيو الرئيسي، الذي يمتد من قلب طوكيو مرورًا بمدينة يوكوهاما، وصولًا إلى شبه جزيرة ميورا جنوبًا. استقللت القطار حتى محطة كانازاوا بونكو، ثم واصلت طريقي بالحافلة إلى وجهتي. وما إن وطئت قدماي المكان حتى أسرني جماله؛ فقد استقبلني عبير أزهار الأوسمانثوس البرتقالي الفوّاح، الذي ملأ الأجواء ونشر أريجه الزكي في أرجاء المكان.

مدخل أنيق يعكس عراقة المبنى وأصالته المعمارية. (© كاواغوتشي يوكو)

عند المدخل، تستوقفني كومة الملح التقليدية المعروفة باسم موريجيو، التي توضع طلبًا للحماية الروحية واتقاءً للأرواح الشريرة. وبينما أتأمل قطع الأثاث العتيقة وما تنطوي عليه من تفاصيل دقيقة، يلفت انتباهي أحد أركانها، وقد رُمّم مؤخرًا بقطعة من الخشب الجديد. ويثير هذا التفصيل في نفسي تساؤلًا عن عدد المرات التي خضعت فيها هذه القطع للترميم والإصلاح على امتداد قرن أو يزيد.

السقف الخشبي العريق، الذي صمد على مدى قرن من الزمن، مستندًا إلى أعمدته وعوارضه الأصلية، وتتخلله نافذة علوية تسمح بتسلل الضوء الطبيعي. (© كاواغوتشي يوكو)

ويشغل المقهى الحالي، المطبخ الواسع للمطعم الأصلي، بعد أن خضع لأعمال تجديد جعلته أكثر راحة وملاءمة لاستقبال الزوار. طلبت تارتًا منزلي الصنع مع مشروب، ووسط تشكيلة متنوعة من النكهات، من التوت الأزرق إلى الجوز، فضلت تارت الموز. حيث تمتزج رائحة الموز المحمّر تحميرًا خفيفًا مع حلاوة سكر أومامي العميقة، لتمنح التارت مذاقًا غنيًا ومميزًا.

أما القهوة، فتُحضّر من حبوب "كايغون سان نو كوهي"، التي تُستورد من مدينة كوري بمحافظة هيروشيما. وهي خلطة تستعيد مذاق القهوة التي يُقال إن طاقم البارجة الحربية ياماتو كان يحتسيها سرًا على متنها خلال الحرب العالمية الثانية.

تارت الموز والقهوة، يُقدّمان في فنجان وصحن صمما خصيصًا للمكان، ولا يزال استخدامهما مستمرًا منذ أن كان المبنى مطعمًا. (© كاواغوتشي يوكو)

وتوضح المالكة الحالية، المنحدرة من الجيل الرابع لعائلة "كانازاوا إن"، أن النُزل كان من المواقع التي استخدمتها ترسانة يوكوسوكا الجوية البحرية، وهي مؤسسة متخصصة في البحث والتطوير بمدينة يوكوسوكا، خلال سنوات الحرب. ومن هذا الإرث التاريخي استلهم القائمون على المكان اختيار حبوب القهوة التي يقدمونها اليوم.

وقد جاء قرار المالكة تحويل المبنى إلى مقهى بعدما آلت ملكيته إليها من والدها عام 2020. وتشير إلى أن والدها لم يطلب منها يومًا تولّي مسؤولية العقار، ربما لإدراكه حجم التحديات والصعوبات المرتبطة بالحفاظ عليه وصيانته.

وتواصل المالكة حديثها مستعيدةً ذكرياتها من فترة دراستها في أوروبا، حيث تأثرت بمشاهد المباني الحجرية العريقة وهي تخضع للترميم وإعادة التأهيل لتؤدي وظائف جديدة. وتقول إن هدم مبنى قديم أمر يسير، لكن إعادة تشييده بكل تفاصيله الأصلية تكاد تكون مهمة مستحيلة. ومن هذا المنطلق، عقدت العزم على بذل قصارى جهدها للحفاظ على أكبر قدر ممكن من ملامحه الأصلية.

وتعمل المالكة على ترميم مبنى كانازاوا إن الخشبي العتيق، مع الحرص على إبقائه نابضًا بالحياة ومفتوحًا أمام الزوار، بدلًا من إغلاقه أو الاكتفاء بصونه بوصفه معلمًا تاريخيًا. وعلى خلاف العديد من المباني التراثية التي تخضع لعمليات ترميم دقيقة تعيد إليها رونقها الأصلي، لا يزال هذا المبنى يحتفظ بآثار ماضيه وما شهدته جدرانه من تحولات؛ إذ لا تزال أجزاؤه تحمل شواهد الدمار الذي خلّفته سنوات استخدامه نُزلًا للبحرية، فيما تفصح بعض أركانه عن تاريخه عندما استخدم كمطبخ، بما بقي فيها من آثار الدخان وتراكمات الدهون.

وتختتم المالكة حديثها بالإشارة إلى التحوّل الذي شهده المكان بين ماضيه وحاضره، موضحةً أنه عندما كان مطعمًا، كان استقبال الزبائن يقتصر على الحجوزات المسبقة، فيما أتاح تحويله اليوم إلى مقهى فرصة زيارته بسهولة أكبر وبقدر أكبر من العفوية. وتعرب عن أملها في أن يجد الزوار بين جدرانه ما تنفرد به المباني العتيقة من أجواء هادئة ودافئة، وأن يستشعروا ذلك الإحساس المميز بانسياب الزمن على مهل.

عالم الأدباء الذي يتكشف في الطابق الثاني

خضرة الحديقة تحيط بالقاعة الكبرى الموجودة بالطابق العلوي. (© كاواغوتشي يوكو)

يضم الطابق العلوي القاعة الكبرى، إلى جانب الغرفة التي أقامت فيها الشاعرة يوسانو أكيكو برفقة زوجها تيكان. وفي الماضي كان الأفق الفسيح يمتد أمام النوافذ بلا حواجز، في مشهد ألهم أكيكو، ذات أمسية خريفية، نظم قصيدة من شعر التانكا، جاء فيها:

أفل ضوء المساء

في كانازاوا...

وبحزنٍ أظل أترقّب

أضواء الخريف

المتناثرة عند رأس الخليج.

الغرفة التي اعتاد الشاعران يوسانو أكيكو وزوجها تيكان الإقامة فيها خلال زياراتهما المتكررة للمكان. (© كاواغوتشي يوكو)

تتميز كل غرفة من غرف النزلاء بتصميم مختلف عن الأخرى، ولعل ذلك يعكس استلهامًا لفلسفة جمالية متجذرة في المطبخ الياباني، تقوم على متعة التنوع وتقديم أصناف الطعام المختلفة في أوانٍ متعددة، وتطبيق هذه الفلسفة على فضاءات الإقامة وتصميم غرفها.

اللوحة المعلّقة فوق تجويف العرض التقليدي (توكو نوما)، أهداها الأمير كانئين كوتوهيتو، والذي كان أيضًا قائدًا عسكريًا برتبة جنرال في الجيش، إلى الجد الأكبر للمالكة الحالية. (© كاواغوتشي يوكو)

نجاة مبنى من مأساتين تاريخيتين

تعود الجذور الأولى لتاريخ "كانازاوا إن" إلى مطعم "مانغيتسو"، الذي افتُتح عام 1916 في حي ساكوراغيتشو، في جزء آخر من مدينة يوكوهاما. ولا تزال صورة تذكارية للمبنى الأصلي، وهو مبنى خشبي من ثلاثة طوابق، تتدلّى من مدخله ستائر النورين اليابانية التقليدية، معلّقة حتى اليوم في قاعة مقهى كانازاوا-إن.

غير أن زلزال كانتو الكبير عام 1923 ألحق بمطعم مانغيتسو أضرارًا بالغة، أجبرته على وقف نشاطه. وبعد ست سنوات، جرى تفكيك منزل خشبي يعود إلى حقبة ميجي (1868–1912)، في حي شيناغاوا، كان قد نجا من الدمار الذي خلّفه الزلزال، ثم نُقلت أجزاؤه إلى يوكوهاما. وهناك، تولّى نجّارو المعابد إعادة تشييده وتوسيع مساحته، مستعينين بمهاراتهم الحرفية التقليدية، ليشكّل المبنى بذلك النواة الأولى لكانازاوا إن.

احتفال بمناسبة اكتمال الهيكل الخشبي لمبنى كانازاوا إن الجديد. (© كاواغوتشي يوكو)

وفي سياق حديثها عن المحطات الصعبة التي مرّ بها المبنى، تروي المالكة الحالية أنه قد تعرّض لاهتزازات شديدة خلال زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، ومع ذلك لم ينكسر فيه حتى طبق واحد.

وهذا ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الفضل في صمود المبنى، يعود إلى متانة بنيته وإتقان العمل الذي أنجزه نجّارو المعابد. وأياً يكن الأمر، فإن أخشاب كانازاوا إن، التي اجتازت محنتين تاريخيتين، لا تزال تحتفظ بمكانها في أرجاء المبنى، شاهدةً على قرن كامل من الزمن وما حمله من أحداث وتحولات.

الحمّامات والولائم التقليدية

غرفة تبديل الملابس الملحقة بمرافق الاستحمام، وأحواض الغسل اليدوية ذات التصميم الجميل. (© كاواغوتشي يوكو)

لا تزال مرافق الاستحمام المشتركة في الطابق الأول تحتفظ بزخارفها الأصلية، التي تجمع بين الزجاج الملوّن ذي الطابع الفرنسي وبلاط الفسيفساء، منذ افتتاح المبنى. فالحمّامات في النُزل التقليدية تكتسب، مع تعاقب السنوات، طابعًا مميزًا وأجواءً خاصة تعكس عبق الماضي، وهو ما يتجلى بوضوح في هذا المكان.

إلى اليسار: أحواض الغسل اليدوية المصطفّة على جانب القاعة. إلى اليمين: مرافق الاستحمام المشتركة، التي لا تزال تحتفظ بنوافذها الزجاجية الملوّنة وفسيفساء جدرانها الأصلية. (© كاواغوتشي يوكو)

ولا تزال المالكة الحالية تستحضر مشاهد من ماضي القاعة الكبرى في الطابق العلوي، حين كانت تُهيّأ لاستقبال الولائم، وتُصفّ فيها صواني الطعام فوق حوامل متراصة. وكانت النادلات، المرتديات الكيمونو التقليدي، يتحركن بخفة وسرعة بين المطبخ في الطابق الأرضي وغرف الضيوف في الطابق العلوي، حاملاتٍ أطباق الكايسيكي اليابانية التقليدية، أو زجاجات البيرة الثقيلة، في مشهد يعكس حيوية المكان في أيام ازدهاره.

القاعة الرئيسية وغرف النزلاء في الطابق الثاني. (© كاواغوتشي يوكو)

ومن بين الزوار الذين يعودون إلى المقهى لاستحضار ذكرياتهم القديمة، من سبق لهم إقامة حفلات خطوبتهم في هذا المكان، أو الاحتفال بمناسبات "شيتشي غو سان" التقليدية الخاصة بأطفالهم.

وهكذا، تحوّل كانازاوا إن من فضاء استثنائي احتضن الولائم والمناسبات العائلية والإحتفالات الخاصة، إلى مقهى يفتح أبوابه للزوار في تفاصيل حياتهم اليومية. رحلة امتدت عبر الزمن، حافظ خلالها المكان على صلته بماضيه، ليصل إلى صورته التي نعرفه بها اليوم.

بورتريهات الكلاب

تتصدّر أحد أركان المقهى لوحة فنية تُصوّر خمسة كلاب. وتوضح المالكة أنها جميعًا من فصيلة البيغل، كما كانت من الحيوانات الأليفة العزيزة على العائلة، إذ شكّلت مصدرًا مهمًا للدعم المعنوي خلال الأشهر الأولى الصعبة من افتتاح المقهى، التي تزامنت مع ذروة جائحة كوفيد-19.

إلى اليسار: ساعة حائط وصورة تذكارية لمطعم مانغيتسو يوم افتتاحه. إلى اليمين: الكلاب الخمسة التي تظل حاضرة بلوحاتها، وكأنها تحرس المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

وتلخّص مالكة مقهى كانازاوا إن أمنيتها في كلمات بسيطة، معربةً عن سعادتها بأن يدرك الناس قيمة هذا المكان العريق الذي لا يزال صامدًا حتى اليوم، محتفظًا بسحره وعبق تاريخه.

وفي الختام، يمكنني القول إن رحلتي عبر الزمن، إلى العصر الذهبي لهذا النُزل العتيق، بدأت منذ اللحظة التي وقفت فيها أمام مدخله، رافعةً بصري لتأمل سقفه ذي الجانبين المائلين ونوافذه في الطابق الثاني. وما إن دخلت المكان وجلست لاحتساء قهوتي المستوحاة من إرثه البحري، حتى وجدتني أنساق مع أجوائه، مستسلمةً لسحر قرن كامل من التاريخ، لا تزال جدرانه وتفاصيله تحتفظ بشواهده وآثاره.

وأدعو كل من يقرأ هذه السطور إلى خوض التجربة بنفسه، واكتشاف سحر هذا المكان الاستثنائي عن قرب. ولا شك أن الكلاب الخمسة التي تزيّن إحدى لوحاته ستكون بدورها في استقبالكم.

مقهى كانازاوا إن

العنوان: 46 شيباتشو، حي كانازاوا، مدينة يوكوهاما.

رقم الهاتف: ‎+81-045-701-8664

ساعات العمل: الخميس والجمعة: من 10:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا (آخر طلب الساعة 2:30). السبت والأحد: من 8:30 صباحًا حتى 4:00 عصرًا (آخر طلب الساعة 3:30).

طرق الدفع: نقدًا فقط.

أيام الإغلاق: من الاثنين إلى الأربعاء.

كيفية الوصول: استقلال حافلة كيكيو من محطة كانازاوا-بونكو على خط كيكيو الرئيسي، والنزول في محطة حافلات كانازاوا-إن، التي تقع على مقربة من المقهى مباشرة. أو السير لمدة خمس دقائق من محطة أومينوكوين شيباكوچي على خط كانازاوا سي سايد

الموقع الرسمي: صفحة المقهى على إنستغرام

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، الترجمة من الإنكليزية）