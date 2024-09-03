تحول اليابان إلى مجتمع ما بعد الديموغرافي: تتبع التغييرات والتحديات

استكشاف الفجوة الديموغرافية في اليابان من منظور جديد

وفقًا لكيكاوا تورو، قائد مشروع بحثي وطني لجمع وتحليل البيانات الطولية عن علم النفس الاجتماعي، أصبح من الصعب أكثر فأكثر تصنيف مواقف اليابانيين حسب الأجيال. في هذا المقال، نستعرض التحولات الاجتماعية والثقافية التي تجعل من تصنيف الأجيال مهمة معقدة وتسلط الضوء على التغيرات العميقة في المجتمع الياباني.

الطبقة الوسطى اليابانية بين خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين

خلال سنوات النمو المرتفع الوتيرة، من منتصف الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات، كان الجميع في اليابان تقريبًا يُعرفون بأنهم أعضاء في الطبقة الوسطى. فمع ارتفاع الدخل ومستويات المعيشة في جميع المجالات، كان المجتمع الياباني في فترة ما بعد الحرب يتجه نحو وعي الطبقة الوسطى. ومع ذلك، لم يكن كل شيء متناغمًا وموحدًا، فقد تصادم الجيلان الأكبر سناً والأصغر سناً حول التقاليد والحداثة. وكانت الفروق الطبقية الحادة تفصل بين خريجي الجامعات من ذوي الياقات البيضاء والعمال والمزارعين وأصحاب المتاجر، بينما تم تحديد أدوار الجنسين بشكل صارم، مما أدى إلى تقييد فرص النساء بشدة. وعلى الرغم من التسوية الاقتصادية، فقد كانت تلك الفترة مواتية للتمييز الاجتماعي الواضح والتصنيف الديموغرافي.

بعد مرور خمسين عامًا، يجد الباحثون اليابانيون في مجال العلوم الاجتماعية الكمية صعوبة متزايدة في استنتاج من يفكر في ماذا على أساس التركيبة السكانية مثل العمر. وهذا يجعل من الصعب أكثر فأكثر التنبؤ بالاتجاه الذي يسير فيه المجتمع الياباني.

حدود المادية الماركسية

بصفتي قائد ”مشروع التقسيم الطبقي وعلم النفس الاجتماعي“، شاركت في دراسة استقصائية طولية مصممة للحفاظ على إمكانية المقارنة مع دراسة استقصائية حول نفس الموضوع أجريت في عامي 1985 و1995. الهدف من ذلك هو رصد وتوقع التغيرات في المجتمع الياباني من خلال جمع بيانات عن الهوية الطبقية، الرضا عن الحياة، تصورات عدم المساواة الاقتصادية، التعلق بالقيم التقليدية، الآراء حول المساواة بين الجنسين والتعليم، القلق بشأن المستقبل، الثقة في الآخرين، العمل والحياة الأسرية، المشاركة في المجتمع المدني، الوعي السياسي، والميل إلى الاستهلاك.

تأثير العوامل الديموغرافية

تشمل العوامل الديموغرافية التي يُعتقد أنها تؤثر على هذه المواقف الجنس، العمر، والسمات الاجتماعية مثل الطبقة الاجتماعية (كما تنعكس في المستوى التعليمي والمهنة والدخل) والوضع العائلي والروابط الإقليمية. وقد ركزت أبحاثنا على كيفية تأثير موقع الفرد داخل البنية الاجتماعية على حالته النفسية. وتستند هذه المقاربة إلى إطار من الفهم يمتد إلى كارل ماركس الذي كان يرى أن الوعي الاجتماعي للناس (الحالة الذاتية) يتحدد من خلال علاقاتهم الاقتصادية (الحالة الموضوعية).

ومع ذلك، فإن القوة التنبؤية للنماذج التحليلية القائمة على هذه العلاقة بين الحالة الموضوعية والذاتية في اليابان قد تراجعت منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وأصبحت الفوارق في المواقف بين الناس في مختلف المهن وشرائح الدخل والفئات العمرية أقل وضوحًا. كما أن عوامل مثل تركيبة الأسرة أو مكان الإقامة أو الشبكة الاجتماعية أو المشاركة الاجتماعية لا تقدم الكثير من التبصر. في البلدان الأخرى، غالبًا ما تتباين المواقف على أسس عرقية ودينية وإقليمية، لكن تأثير هذه العوامل ضعيف نسبيًا في المجتمع الياباني.

ظهور مجتمع ما بعد الديموغرافيا

وتؤكد دراسة نشرها معهد هاكوهودو للحياة والمعيشة لعام 2023 هذه الملاحظة فيما يتعلق بالاختلافات المرتبطة بالعمر في القيم. وبتحليل نتائج المسح الزمني لنمط الحياة الذي أجري في اليابان منذ عام 1992، خلص الباحثون إلى أن الفوارق المرتبطة بالعمر تتلاشى تدريجياً. (كان المصطلح الذي صاغوه لهذا الاتجاه هو shōreika shakai، وهو تلاعب بالمصطلح المنتشر في كل مكان kōreika shakai، أو مجتمع الشيخوخة).

يسلط مؤلفو الدراسة الضوء على سمتين رئيسيتين لمجتمع ما بعد الديموغرافيا الناشئ في اليابان. السمة الأولى هي التلاشي التدريجي للاختلافات المرتبطة بالعمر في المواقف الاجتماعية بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا، والذين يشكلون نواة المجتمع البالغ. في التحليلات السابقة لاستطلاعات الرأي وأبحاث السوق، كان من السهل إلى حد ما تصنيف الناس حسب الأجيال - جيل طفرة المواليد، الجيل الضائع، طفرة المواليد الثانية، جيل عصر الجليد الوظيفي، وما إلى ذلك. لكن دراسة هاكوهودو خلصت إلى أن الفوارق النفسية بين هذه الفئات العمرية بدأت تتلاشى.

وهذا لا يعني أن المواقف والآراء اليابانية أصبحت أكثر اتساقاً، بل على العكس تماماً. السمة الثانية للمجتمع الياباني ما بعد الديموغرافي هي عدم تجانس الآراء والقيم داخل كل فئة عمرية. فالتنوع الأيديولوجي والمواقف آخذ في الازدياد، لكن الباحثين في حيرة متزايدة في تحليل تلك الاختلافات من حيث التركيبة السكانية.

حقبة التوقعات المنخفضة

ولفهم الأسباب التي عجلت بهذا الاتجاه، نحتاج إلى النظر في الخلفية الاقتصادية والاجتماعية. فمن خمسينيات القرن العشرين وحتى الثمانينيات، كان النمو والتنمية شبه المستمرين هما اللذان يحددان مسار المجتمع الياباني. ولكن بعد انهيار فقاعة الأصول في الثمانينيات، وصلت اليابان إلى مرحلة ما بعد الحداثة. وقد استمرت فترة الركود التي أطلق عليها ذات مرة اسم ”العقد الضائع“ لأكثر من 30 عامًا حتى الآن.

تأثير الأزمة الاقتصادية على الأجيال

ما يعنيه هذا فيما يتعلق بسكان اليوم هو أن كل من ولد قبل طفرة المواليد الثانية دخلوا مجتمع البالغين في وقت كانت الأمور تبدو فيه وكأنها تتحسن عامًا بعد عام. فقد ربط الشباب عصرهم بالتقدم في شكل ثراء أكبر ومجتمع أكثر ديمقراطية وابتكارًا وتقدمًا. كما عاشوا أيضًا في عالم كانت فيه - سواء كان للأفضل أو للأسوأ - العمالة دائمة بشكل عام، وكانت أدوار الجنسين محددة بوضوح، وكان هناك اتفاق واسع النطاق على المسار الأساسي الذي يجب أن تسير عليه حياة الناس. وعلى الرغم من أن الجميع لم يوافقوا على هذا الإطار، إلا أن الجميع تقريبًا أقروا به، ووفر مكانهم فيه أساسًا راسخًا لتحديد هويتهم الخاصة.

كان نتاج طفرة المواليد الثانية آخر من نشأ على وعد بحياة أفضل لكل من اتبع القواعد. أما أولئك الذين ولدوا في وقت لاحق، من الجيل الذي سُمي عن جدارة ”الجيل الضائع“ (الشباب ضحايا إعادة الهيكلة ما بعد اقتصاد الفقاعة) إلى الجيل ”زد“، فقد نشأوا وسط نفس المستوى من الثراء، ولكن مع شعور بأن الأمور تسير نحو الانحدار. وعلى عكس أولئك الذين ولدوا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، لم يروا فرقًا كميًا كبيرًا، وفرقًا نوعيًا دقيقًا فقط بين حياتهم وحياة من هم أكبر منهم سنًا.

صعود الفردية

ونتيجة لكل هذا هو درجة جديدة من الفردية بين الأجيال الشابة. يقدم السلوك السياسي مثالاً مفيدًا. فبالنسبة لأولئك الذين ولدوا قبل طفرة المواليد الثانية، كانت المشاركة في الانتخابات الوطنية واجبًا مدنيًا أساسيًا، وكان الاختيار بشكل عام واضح المعالم: محافظ أو تقدمي، يميني أو يساري. وضمن هذا الإطار الاستقطابي - الذي لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا - كانت الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية للشخص تحدد آراءه السياسية وسلوكه في التصويت.

ولكن بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التصويت أو عدم التصويت هو مسألة اختيار فردي بحت، وكيفية التصويت، إذا اختار المرء أن يفعل ذلك، يتوقف على حكم الشخص نفسه في تلك المرحلة الزمنية. فالمواطن الياباني الشاب النموذجي، رغم إلمامه بالسياسة، هو ناخب متأرجح مستقل. وهذا ما نعنيه عندما نتحدث عن عدم معرفة ما يفكر فيه أفراد جيل الشباب.

هذا لا يعني أن أفراد جيل الشباب منفصلون عن المجتمع. فالقوى الاجتماعية لا تزال تؤثر على الحالة الذهنية لكل شخص. لكن الإطار المفاهيمي الفج الذي كان علماء الاجتماع يفسرون من خلاله الاتجاهات الاجتماعية لم يعد ينطبق. فلم تعد الهوية الشخصية مرتبطة بفئات مثل ”النساء“، ”كبار السن“، ”الحضريين“، ”خريجي الجامعات“، أو ”الأسر ذات الدخل المرتفع“. ولهذا السبب، أصبح من الصعب توصيف اليابان كمجتمع طبقي إما طبقي، عمري، أو جنسي.

أو بعبارة أخرى، فإن آراء اليابانيين اليوم تتحدى القوالب النمطية الديموغرافية القديمة. فهي معقدة ومتنوعة، ومتباينة على المستوى الفردي. في العلوم الاجتماعية، نطلق على ذلك اسم ”الفردية“.

فبينما أخذ الشباب الذين نشأوا خلال العقود الضائعة مكانهم في مجتمع الكبار، تلاشت الفوارق بين الأجيال. وفي الوقت نفسه، اشتدت الفردية في الوقت نفسه، مما جعل من الصعب رسم المواقف حسب الجنس، الطبقة الاجتماعية، المنطقة، والعوامل الديموغرافية الأخرى. وبدون هذه الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها، أصبح من الصعب أكثر فأكثر تحديد الاتجاهات الشاملة والتنبؤ بالتطورات المستقبلية في المجتمع الياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: © بيكستا)