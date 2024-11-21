تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024: أين تقف اليابان في الترتيب؟

في عالم يتسارع فيه التبادل الدولي والتنقل بين الدول، أصبح ترتيب جوازات السفر من أهم المؤشرات التي تعكس قوة الدول وقدرتها على تسهيل حركة مواطنيها عبر الحدود. يحتل هذا التصنيف مكانة بارزة في الأجندات العالمية، حيث يُظهر مدى مرونة جواز السفر في منح حامليه حرية السفر إلى عدد كبير من البلدان بدون تأشيرات معقدة. وفي هذا السياق، تبرز اليابان كأحد أبرز الدول التي تتمتع بأحد أقوى جوازات السفر في العالم، مما يعكس مكانتها العالمية العالية وثقة المجتمع الدولي فيها.

يُصنف مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2024 الجوازات بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحاملها السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة. يعتمد التصنيف على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ونظام التأشيرات المعمول به في الدول المختلفة، ويشمل 199 دولة ومنطقة و227 وجهة حول العالم. يتم ترتيب الجوازات من الأعلى إلى الأقل، حيث يُمنح الجواز الأقوى لحامله أعلى مستوى من حرية التنقل، مما يتيح له السفر إلى أكبر عدد من الوجهات سواء بدون تأشيرة أو مع تأشيرة عند الوصول.

في تصنيف عام 2024، تصدرت سنغافورة المركز الأول بعدما كانت اليابان في الصدارة لمدة ست سنوات متتالية من 2018 إلى 2023، ليصبح جواز سفر سنغافورة الأكثر قوة في العالم. احتلت اليابان المركز الثاني، تليها كوريا الجنوبية في المركز الثالث. يعتمد المؤشر على مسح سنوي يعرض الوجهات المتاحة للمسافرين، ما يوفّر أداة مرجعية قيمة للمسافرين وصناع القرار الحكوميين على حد سواء.

يُسهم المؤشر في تسهيل اتخاذ القرارات للمسافرين الأفراد في اختيار الوجهات التي يمكنهم السفر إليها بسهولة، كما يساعد الحكومات في تقييم تأثير سياسات التأشيرات على حرية تنقل مواطنيها. بالنظر إلى التطورات المستمرة في سياسات التأشيرات حول العالم، يُعد المؤشر أداة حيوية لقياس مدى توافر فرص السفر والتنقل العالمي، مما يعكس القوة الاقتصادية والدبلوماسية للدول التي تُصدر هذه الجوازات.

وفي المركز الثاني جاءت اليابان، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر هذه الدول السفر إلى 192 دولة ومنطقة بدون تأشيرة، وتأتي سنغافورة في المركز الأول بـ 195 دولة.

تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

(العدد بين الأقواس يوضح عدد البلدان/المناطق التي يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة)

المركز الأول: سنغافورة (195)

المركز الثاني: اليابان، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، إسبانيا (192)

المركز الثالث: النمسا، الدنمارك، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، السويد (191)

المركز الرابع: بلجيكا، نيوزيلندا، البرتغال، سويسرا، المملكة المتحدة (190)

المركز الخامس: أستراليا، اليونان (189)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على معلومات من مؤشر هينلي لجوازات السفر.

ومن بين الدول الأخرى، احتلت الولايات المتحدة المركز الثامن، حيث يمكن لحاملي جواز السفر الأمريكي السفر إلى 186 دولة ومنطقة بدون تأشيرة. أما تايوان فحلت في المركز 34 مع 141 دولة ومنطقة، في حين احتلت روسيا المركز 46 مع 116 دولة ومنطقة. جاء جواز السفر الصيني في المركز 60 مع 85 دولة ومنطقة، في حين جاء جواز السفر المصري في المركز 90 مع 52 دولة ومنطقة.

يعتمد المؤشر على مسح سنوي يعرض الوجهات المتاحة للمسافرين، ما يوفّر أداة مرجعية قيمة للمسافرين وصناع القرار الحكوميين على حد سواء. يُسهم المؤشر في تسهيل اتخاذ القرارات للمسافرين الأفراد في اختيار الوجهات التي يمكنهم السفر إليها بسهولة، كما يساعد الحكومات في تقييم تأثير سياسات التأشيرات على حرية تنقل مواطنيها. بالنظر إلى التطورات المستمرة في سياسات التأشيرات حول العالم، يُعد المؤشر أداة حيوية لقياس مدى توافر فرص السفر والتنقل العالمي، مما يعكس القوة الاقتصادية والدبلوماسية للدول التي تُصدر هذه الجوازات.

ومن ناحية أخرى، تسمح اليابان بالدخول بدون تأشيرة إلى 70 دولة ومنطقة، مما يجعلها تحتل المرتبة 70 في التصنيف العالمي. في المقابل، احتلت سنغافورة المرتبة 15 من بين 164 دولة/إقليم، مما يعكس قوة جواز سفرها الذي يتيح لحامليه السفر إلى عدد أكبر من الوجهات العالمية بدون الحاجة إلى تأشيرة.

(النص الأصيل باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)