前财务省事务次官丹吴泰健指出，震灾后的复兴工作有可能成为日本经济再生的契机。为了维持海外投资家们对日本的信赖，不给后人留下包袱，他建议必须确保不依赖国债的财源。

变危机为建设新日本的良机

3月11日发生的东日本大地震，造成大量民众遇难并失去家园，作为本地产业的农林水产业受到毁灭性的打击，福岛的核电站机能瘫痪，致使放射线泄露。此外，各类工厂也遭受灾害，加之东京电力实施的临时停电，供应链断绝等，影响了日本乃至世界经济，给国民生活和日本经济带来了空前的灾难。

面对此次大地震，日本政府身先士卒，在国民的合作下，致力于恢复重建。虽然任务艰巨，但是抱着对重建的坚定信念，政府和国民齐心协力共同努力。日本必定重获新生，这种热情和干劲正与日俱增。

灾难面前，也有令人欣慰的消息。第一，灾区民众的克制和忍耐、秩序井然的行动、坚决活下去的信念等，赢得了世界对日本和东北人的赞叹。

第二，众多年轻人出乎预料地以志愿者、NPO、NGO（民间非盈利团体·非政府组织）的形式赶赴灾区，日本人的团结心正在复苏。

第三，收到了来自世界上许多国家和个人欲向日本提供合作和温暖援助的申请。对于日元的急剧升值，G7（七国集团）的财务当局（七国集团财长、央行行长会议）迅速达成联合干预汇市的协议,并付诸了实施。对于世界给予的协助，我感激不尽，必将铭记在心，永不忘怀。我切实感受到日本存在于世界当中，不是孤立的。

第四，日本政界停止了长期以来毫无效率可谈的执政党与在野党之间的对立，决意为震后的恢复和重建联手合作。

大震灾的损失虽然惨重，但是“机会正在从危机中”诞生。

灾难的痛苦不遗留给后人——美国、澳大利亚

恢复、重建对策中，第一阶段是采取恢复措施，例如，修建临时住宅、清除瓦砾、确保城市基础设施中的管线网络、解决核电站事故等；第二阶段是重建灾区，制定复兴再生措施，诸如修建新的街道、创造就业机会、重振经济、电力供应对策、环境和能源对策、防震对策以及对东京一极集中（指日本的政治、经济、文化、人口以及社会资源和活动等，过度集中于东京及其周边县市的问题）对策的重新评估等。

政府已经决定，将于4月内编制用于恢复措施的2011年度预算的补充预算。由于此次震灾史无前例，所以该预算将为历史庞大规模。但是财源何在成了一个问题。

日本的个人金融资产约1400兆日元。国外有超过300兆日元的资产，经常收支为盈利。但是，日本的财政赤字结余已经达到GDP（国内生产总值）的大约2倍。2011年度预算中的国债发行量已经超过税收金额。如同欧美，本来日本就处于必须以更加严格的措施使财政健全化的状态。

这种情况下，重新发行大量的国债，即便是为了震灾对策，也将使海外的投资家丧失对日本的信任，导致国债利息上升，经济、国民生活反而会更加恶化。日本正面临着这样一个极大的难题。

去年，遭受洪水灾害的澳大利亚，没有采取发行国债的方式来填补救灾对策的财源，遭卡特琳娜飓风袭击的美国据说也一样。这里也表现出他们的一种坚定决心：痛苦，由现在这一代人分担，不留给后人。

在日本，执政党和在野党的政治家之间也达成了协议，首先重新修订刚刚通过不久的2011年度预算，把不急需的预算挪用作震灾财源，并已开始运作。增加税金、提高电费等想法也初露端倪。政府的态度是，即便有暂时过渡性的国债，但最终财源将不依赖国债。

现在是大家共同出谋划策的时刻，是政治家超越执政党与在野党的立场，为了受灾的民众，也为了日本的重生，发挥领导作用、解决财源问题、迅速编制必要的补充预算的关键时刻。作为一个国民，我心中充满了期待。

制定集各方睿智的重建政策

此外，复兴对策将以4月11日启动的复兴构想会议为中心着手讨论，难题堆积如山。但是，我们一定可以重建东北和关东的灾区，恢复震前的稳定生活和地区经济。以积极的观点可以认为，此次震灾给日本经济带来了再生的契机。

首先，应该认真听取当地的意见。另外，要搞清此次大震灾中什么受到破坏、什么安然无恙。比如高速行驶中的东北新干线、正在建设中的东京“天空树”等，听说没有出现问题。我们需要冷静地对它们进行验证。在此基础上，修建一座采用了新的海啸对策、最新的抗震技术和节能环保措施的城镇，进而对东京一极集中的现状进行重新审视。还要总括采纳了当地、政府、民间和外国等各方睿智的复兴重建对策。这是创造新日本的良机。

日本，从65年前第二次世界大战后的废墟上站了起来。这次，不是全日本遭受震灾。“一定要从东日本大地震中重生。建设一个新的日本”，这是我们身负的重任。我们必须出色完成。

（2011年4月2日）