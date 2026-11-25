冬天，用稻草把豆腐捆好后悬挂在屋檐下，夜间的严寒会把它冻住，白天微微融化，夜里再度冻结。如此日夜反复冻融，豆腐里的水分彻底析出，便可长久保存。这是借助自然之力完成的冻干工艺。

诞生于天寒地冻中高野山

高野豆腐是将豆腐冷冻后干燥制成的日本传统保存食品，在有些地区，它也被称作“冻豆腐”。

大约800年前的镰仓时代，在彻骨寒冷的和歌山县高野山的寺院宿坊(*1)里，准备用做餐食的豆腐，意外地在严寒的夜间被冻住了。出于不浪费食物的原则，僧人们将其烹饪食用后发现，豆腐竟有如此独特的口感与风味，高野豆腐因此而诞生。高野山的僧侣们将这种冻豆腐作为 “精进料理”的重要食材广泛使用，“高野豆腐”也由此得名。

后来，高野豆腐在寻常百姓家也得到普及。过去在日本东北、信州（长野县一带的传统称呼——译注）等寒冷地区，人们在屋檐下悬挂豆腐来制作冻豆腐的景象，是冬日里的特色风景线。

高野豆腐完整留存了普通豆腐所富含的植物蛋白、钙、铁与膳食纤维等营养。炖煮时充分吸饱日式高汤后，不仅低糖低热量，还能带来十足的饱腹感，作为能助力预防糖尿病、高血脂等生活方式病的健康食材受到广泛关注。同时，常温下也可长期储存，亦能用做为应急储备食品。

清汤炖煮

食材的鲜美在口中四溢开来。

滑蛋烩冻豆腐

给吸饱汤汁的高野豆腐裹上嫩滑的蛋液，双重鲜香令人格外满足。是高蛋白、低热量的健康副菜。

寿司卷馅料

粗寿司卷可将风味、口感各不相同的食材卷入其中享用。关西地区，高汤炖煮的高野豆腐是其中的经典馅料之一。

法式吐司风味

不含麸质，可略微减轻食用时的热量负担与心理负罪感。

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