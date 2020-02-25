日本入门

在日本国宪法中，天皇被定义为日本国家及国民的象征。皇位自第119代光格天皇（1771～1840年）以来世袭至今。现代皇室典范规定只有父系男性后代才有皇位继承权。

日本天皇制被认为是世界最古老的世袭君主制度

日本天皇不得参与一切国政。

第二次世界大战后，1947年5月3日实施的《宪法》第一条规定天皇是日本国以及日本国民整体的象征。

天皇形式性地、仪式性地参与国事，如任命内阁总理大臣、最高法院法官、召集国会、颁布法律等。此外，天皇要接见宾客，如来访的外国皇室、总统等元首，欢迎外国大使和公使驻日，对日本派驻国外的大使夫妇也要一一接见。

作为官方行为，天皇夫妇除了参加全国植树节、国民体育大会、全国丰饶海洋创造大会这三大活动外，还要出席全国战争死难者追掉仪式和各种颁奖典礼，并主持接见、会谈、茶会、午宴、晚宴、“歌会始”（天皇在每年年初时举办的和歌会——译注）等公务活动。这类活动2016年一年月举行了两百次。另外，除了出国访问外，还要访问国内的文化、产业和社会福利设施等。天皇夫妇还经常前往受灾地区慰问灾民。



天皇在皇居水田插秧（2019年5月，宫内厅提供）

传承和歌等传统文化、新年的“四方拜（每年第一个新年仪式，祭拜四方祈祷风调雨顺——译注）”等自古以来的宫中祭祀活动都是重要的公务活动。并且还要在公务之余开展研究。

2019年5月1日即位的新天皇是第126代天皇，皇室系谱是根据《日本书纪》（720年）等史书中的神话编定。从据传于公元前660年即位的神武天皇起，到公元6世纪左右的天皇，大多都缺乏有力的史料证明其确实存在。根据神话记载，神武天皇的祖先是天照大神，直至现代，历代天皇都会继承据传是天照大神赐予的三种神器（镜、玉、剑），举行神道祭祀活动。

居住的宫殿为国有设施，天皇和皇族不能自由选择职业

皇室是天皇和皇族的总称。天皇的族人称为皇族，但“天皇”却不在皇族之列。皇族没有姓，署名时只能写名字。例如当今天皇叫“德仁”，皇后叫“雅子”。此外，皇族男性结婚后另立宫家，就会被赐予宫号，如“秋筱宫”。2019年4月30日退位的明仁天皇夫妇将分别被尊称为“上皇”和“上皇后”

皇族没有选择职业的自由。工作单位只能是以公益为目的的非营利团体，还需要获得天皇的许可。此外，皇族没有选举权和被选举权，必须优先执行公务。皇室的财产已收归国有，天皇、皇后和爱子公主居住在千代田区的皇居御所，上皇夫妇则居住前皇太子一家居住的港区赤坂的东宫御所。上皇夫妇入住之后，东宫御所将更名为“仙洞御所”，这个名称历史上用于指代太上皇的住所。其他皇族也居住在由宫内厅管理的国有设施中。

天皇和皇族不能收养养子，结婚的时候，皇族男性需要通过皇室会议（皇室重要事项的最高审议机关）的审议。皇族女性婚姻自由，不过一旦与普通国民结婚，就要放弃皇族身份。

父系男性后代才有皇位继承权

皇位继承权的资格、顺位、皇族、摄政等皇室基本制度需遵守法律《皇室典范》的规定。

《宪法》规定，皇位继承采用世袭制。虽然历史上也有庶子和女性继承皇位的情况，但是现在的《皇室典范》规定只有父亲或祖父是天皇的男性才有资格继承皇位。



天皇一家2020年全家福（2020年1月1日，宫内厅提供）

标题图片：天皇皇后以及皇室成员向前来贺年的民众挥手示意（摄于2020年1月2日于东京皇居，宫内厅提供）