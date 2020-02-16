【赏樱名胜百选】山口 吉香公园（锦带桥）

赏樱名胜百选

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锦带桥是代表日本的木造桥，其周边种植有大约3000棵樱花树。土堤上的樱花与映在河面上的樱花铺天盖地簇拥着锦带桥，堪称绝景。在赏花期间还有赏樱游船运行。

山口县 吉香公园（锦带桥）

樱花种类： 染井吉野、八重樱

染井吉野、八重樱 数量： 大约3000棵

大约3000棵 历年赏花佳期： 3月下旬-4月上旬

3月下旬-4月上旬 开园时间： 8：00〜17：00

8：00〜17：00 门票： 310日元（往返上桥票）

310日元（往返上桥票） 地址： 山口县岩国市横山

山口县岩国市横山 官网： 锦带桥 岩国市官网

锦带桥全长约200米，是全世界罕见的五联（中央的三联为拱桥）木造桥，非常著名。1950年被台风冲毁后，又重新建起了与以前完全一样的木造桥。进入二十一世纪后，再次将老朽的木材部分翻修，向人们展示旧日的风貌。除了春季的樱花外，夏季的烟花和鹈鹕捕鱼、秋季的红叶、冬季的雪景等也十分迷人。四季变幻多端的大自然吸引观光客人络绎不绝。

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标题图片：岩国市观光振兴课提供

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