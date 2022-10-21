日本共产党建党100年：顺应时代灵活应变的一个世纪

2022年7月，日本共产党迎来了建党100周年。从二战前直至战后的一段时期，日本共产党主张暴力革命，曾遭残酷镇压，但在日本经济高速增长时期，势力得以扩张。近年来，日共提出了依靠在野党联合斗争实现政权更替的目标。一桥大学教授中北浩尔专门研究日本政治外交史，最近出版了专著《日本共产党 追求“革命”理想的100年》（中公新书）。请他谈谈东欧剧变和苏联解体之后依然存续至今的日本共产党的前世今生及未来。

一桥大学研究生院社会学研究科教授。1968年出生于三重县，1991年毕业于东京大学法学部。1995年东京大学研究生院法学政治学研究科博士课程中途退学，法学博士。曾任大阪市立大学法学部副教授、立教大学法学部教授等职。专门研究日本政治外交史、现代日本政治理论。著作有《自民党——“一家独大”的真相》(中公新书)、《何为“自公政权”》(筑摩新书)、《现代日本的政党民主》(岩波新书)、《自民党政治的变化》(NHK图书)等

杰出的领导人宫本显治

——您为何要研究日本共产党的历史？

最近四十年来，日本共产党一直不是一个能够影响主流政治的政党。但是，以2015年的反对安保法案运动为契机，包括日本共产党在内的在野党开始联合斗争，日本共产党的存在感显著增强。不过，虽然有些人说日本共产党事实上已经变成了一个社会民主主义政党，但日本政府和警方却认为日本共产党并未抛弃暴力革命的路线，世间存在着完全对立的评价。长期以来，日本共产党不受关注，人们对其真实情况也不甚明了。因此，我想通过学术方式加以分析研究。

——和其他国家的共产党相比，日本共产党有何独特之处？

日本长期以来是亚洲唯一的发达国家。基于这一现实，日本共产党在总书记宫本显治主导下，于1961年通过了独立的党纲，寻求在发达国家的日本实现民主主义革命（民族民主革命），而非社会主义革命。在此纲领指导下，日本共产党首先和对美妥协的苏联发生冲突，接着又与坚持武装斗争的中国共产党发生龃龉，形成了独立自主的路线。有“莫斯科的大女儿”之称的法国共产党自不消说，意大利共产党也对苏联多有顾虑。与这两个西欧最大的共产党相比，日本共产党的特性就显得尤为突出了。

——您在著作中认为，宫本显治让日本共产党跟苏联及中国分道扬镳，坚持走稳定的“独立自主路线”，这很大程度上帮助日本共产党存续至今。您对此评价很高，并用了相当大的篇幅来叙述。您是如何看待“宫本路线”的？

宫本显治是一位有人格魅力的杰出领导人。他政治手腕和理论水平都很高，二战前在狱中遭受严刑拷打也能始终保守秘密，坚持不变节，在党内拥有压倒性的权威。日本共产党能够存续100年，其中有宫本显治的巨大功劳。不过，在我看来，他的政治遗产如今正在逐渐消耗殆尽。

1955年，日共六大宣布放弃武装斗争方针，其后，宫本显治成为党的最高领导人，在他主导下通过了日本共产党政治路线，我称之为“宫本路线”。其中心思想就是：一、把以和平手段实现民族民主革命的1961年党纲作为核心；二、在国际共产主义运动内部坚持独立自主路线；三、建立群众性党组织，扩大在国会等的议员席位。

可能有人会因为“宫本路线”这个词，觉得宫本显治在党内实施独裁统治。但是，宫本至少在形式上坚持遵守了集体领导原则。从结果来看，这使得日本共产党内没有出现其他国家的兄弟党内常见的个人崇拜现象。这一点直到现在也没有变。实际上，宫本显治本人基于集体领导原则，是反对“宫本路线”“宫本体制”这一类的说法的。



日共十五大闭幕后，1980年3月1日，宫本显治（左）与中央书记局局长不破哲三在静冈县热海市伊豆学习会馆（党校）出席记者会（图片：共同社）

在野党联合斗争路线的困境

——您如何看待平成和令和时代领导日共的委员长志位和夫的政治手腕？

他在十分困难的局势下，领导日本共产党坚持发展至今。1990年他刚担任日共中央书记局局长不久，苏联就解体了。之后由于日本社会党势力衰退，日本共产党一度实力猛增。不过，志位和夫2000年当上日共中央委员长之后，日本民主党势力大涨，甚至还曾上台执政，相反日本共产党则持续低迷。在我看来，志位和夫在“宫本路线”的范围内务实地维持了党的运营。以2015年反对安保法案运动为契机实现了在野党的联合斗争，就是其中的一个表现。这是志位和夫提出的倡议。在最近一次众议院选举中，日本共产党与立宪民主党达成协议开展“内阁外有限合作”，但选举结果不佳，这次的参议院选举表现又有所退步。

——参议院选举前的2022年4月，志位和夫委员长在日共总部动员大会上发言提出“突发事态时要发挥自卫队的作用”，引起其他党派纷纷批评。志位和夫反驳说，“这并不是临场突然提出来的，而是早已写入了2000年党代会通过的党纲之中”。这一事实，是否也恰好说明人们对该党还不太了解？

我认为志位和夫的发言是不对的。日本共产党2000年虽然一度提出要发挥自卫队作用的主张，但在党内引发批评，于是修改了方针，表示暂不动用自卫队。据说真相是，在发起反对安保法案运动后，在推进在野党联合斗争过程中，这一主张再次被提了出来。仅仅围绕自卫队运用问题就有这么些曲折，这不禁让人感觉，不仅是我们，连党内都没有共享正确的知识和信息。

——难道是因为顺应时代灵活应变的外交安保政策，摇摆幅度太大了的缘故吗?

日本共产党的政策之中，有坚定维持的部分和灵活调整的部分。就外交安保政策而言，一以贯之的是对美帝国主义的批评。而关于自卫队的运用上则有相当大的灵活性。战前的日本共产党，打倒天皇制是其主要方针。1961年党纲通过之后，废除日美安保条约成为日本共产党最重要的政策主张。与之相比，自卫队相关的观点不是重点。这是人们没有特别深入理解的一点。认为废除天皇制和自卫队违宪是日本共产党核心主张的人意外地多。对于日本共产党来说，最重要的是废除日美同盟。近年来，日本共产党加大了批评中国的声调。但这与肯定日美安保条约之间还是有很大距离的。这个问题已经成为日本共产党推进与立宪民主党等在野党联合斗争的巨大障碍。

——您在著作中提到，日本共产党最近积极起用女性，但过去也未能摆脱在日本社会根深蒂固的女性歧视。

歧视女性是战前日本共产党的污点之一，我在书中谨慎地介绍了这样一个事实，那就是女性社会活动家一般被安排给从事地下活动的男性干部当女佣。立花隆在其著作《日本共产党研究》中也曾写到过，这个事情以前就一直广为人知。但是，我的一些相熟的研究者也表示，有关的批评总是不冷不热的。有些女权主义者还给我提建议说，应该写“日本共产党容忍性暴力”。

日本共产党最近正积极起用女性，在此次参议院选举中推出的58位候选人中，有32位（55%）是女性。当选的4位中，也有2位（即50%）是女性。日共还提高了党的干部中女性的比重。但另一方面，由于要维持民主集中制的组织原则，禁止党内分派，党中央对下级进行强有力的控制。重视性别平等、承认性别多样化固然重要，但如果不认可党内存在多种意见，不能让党员之间自由讨论，党组织就无法焕发活力。

——随着党员人数减少和老龄化，日本共产党的实力正在衰退，还能指望有下一个百年吗？

这样下去会变得越来越困难吧。考虑到党员日益老龄化，六七十岁的党员成为党务活动的中坚，今后十年是关键时期。现在，日本共产党的最大课题是“世代传承”。由于东欧剧变和苏联解体，年轻人不怎么入党了。不过在欧美，对缩小贫富差距和气候变化问题敏感的Z世代，以及被称为“左世代”的年轻群体受到人们关注。问题是，日本共产党一直坚持原有的意识形态和组织原则，无法成为这些年轻人的归宿。

——您在著作中对日本共产党提出建议，将党的路线调整为意大利共产党那样的中道左派社会民主主义，或者美国的伯尼•桑德斯参议员主张的激进左派民主社会主义。但这样一来，就与其他在野党更难区分了吧？

我认为日本共产党要想生存下去，就必须三位一体地改变党的意识形态、组织原则和名称。不仅如此，大概还要与其他政党重组，才是比较现实的道路。现阶段，日本共产党还拥有人数众多的党员，并且拥有包括机关报在内的强大组织能力。

最重要的是，日本共产党要在内部就未来发展方向积极开展讨论，直至得出答案。而最为掣肘的瓶颈，就是民主集中制。作为起点，只能是首先引进党员能够直选党的领导人的机制。

——未来还有指望吗？

就像很多老字号企业一样，改变并非易事。但这次参议院选举，日本共产党所获比例选票为361万票，比上上次的601万票和上次的448万票大幅减少。而在野党之间的选举合作，在此次参议院选举中也出现倒退，失去了合作前景。如果在实力尚存的当下不做出改变，恐怕会逐渐陷入困境。但换个角度来看，如果日本共产党真正迈出调整路线方针的一步，加强与其他在野党的联合斗争，就有可能对抗自民党和公明党组成的联合体。也就是说，它有可能成为那个打破日本政治闭塞感的“游戏规则改变者”。

《日本共产党 追求“革命”理想的一百年》

中北浩尔（著）

出版发行：中央公论新社

页数：440页

价格：1210日元（含税）

发行日期：2022年5月23日

ISBN：978-412-102695-8

标题图片：2022年7月14日，志位和夫委员长在日本国会内出席日本共产党建党100年记者招待会（时事社）

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