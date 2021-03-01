日本已向全国1301对同性伴侣颁发证书：同性伴侣制度出台5年来

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日本全国有60多个地方自治体向同性伴侣颁发证书，承认其关系相当于婚姻关系。但是，在法律上并没有赋予他们像夫妻关系具有的继承权和纳税优惠等权利，仍有许多课题留待解决。

承认同性伴侣之间“相当于婚姻关系”的同性伴侣制度，自2015年11月5日在东京都涩谷区和世田谷区开始实施以来，至今已有5年了。日本法律不承认同性婚姻，但凭据地方自治体颁发的同性伴侣证明，在部分人寿保险、手机家庭优惠套餐、公租房入住申请等方面，可以被视同为“家庭成员”。

涩谷区和NPO法人团体“虹色多样性”开展的调查结果显示，截至2020年9月30日，日本全国有59个地方自治体引入了同性伴侣制度，五年来共有1301对伴侣向地方自治体申请办理登记手续，并获颁同性伴侣证书。

今年10月埼玉县坂户市和东京都小金井市，11月栃木市、千叶县松户市和埼玉县北本市也分别引进了该制度，现在日本全国共有64个地方自治体实施同性伴侣制度。

引入同性伴侣制度的地方自治体及证书交付件数（截至2020年9月30日）

地方自治体名称 件数 自治体名称 件数 北海道札幌市 104 茨城县整体 34 枥木县鹿沼市 1 群马县大泉町 1 埼玉县埼玉市 16 埼玉县川越市 9 千叶县千叶市 75 东京都港区 8 东京都文京区 6 东京都世田谷区 128 东京都涩谷区 50 东京都中野区 63 东京都丰岛区 32 东京都江户川区 15 东京都府中市 8 神奈川县横浜市 113 神奈川县川崎市 19 神奈川县相模原市 11 神奈川县横须贺市 17 神奈川县镰仓市 5 神奈川县小田原市 6 神奈川县逗子市 1 神奈川县叶山町 3 新潟县新潟市 7 静冈县浜松市 22 爱知县西尾市 0 爱知县丰明市 1 三重县员弁市 0 三重县伊贺市 5 京都府京都市 27 大阪府全域 46 大阪府大阪市 237 大阪府堺市 21 大阪府贝塚市 0 大阪枚方市 11 大阪府富田林市 2 大阪府大东市 1 大阪府交野市 1 兵库县尼崎市 12 兵库县芦屋市 1 兵库县伊丹市 2 兵库县宝塚市 10 兵库县川西市 0 兵库县三田市 3 奈良县奈良市 3 奈良县大和郡山市 0 冈山县冈山市 5 冈山县总社市 2 德岛县德岛市 4 香川县高松市 6 香川县三丰市 3 福冈县北九州市 13 福冈县福冈市 77 福冈县古贺市 2 长崎县长崎市 5 熊本县熊本市 2 宫崎县宫崎市 12 宫崎县木城町 0 冲绳县那覇市 33

(c) 涩谷区・NPO法人团体“虹色多样性” 2020

到目前为止，日本东北地区是同性伴侣制度的空白区域。但青森县弘前市拟于今年12月引入该制度。根据同性伴侣网络的调查，以下各地方自治体也提出了具体时间表，正在为引入该制度做准备。

计划引入同性伴侣制度的地方自治体

青森县 弘前市 拟于2020年12月前引入 埼玉县 鸿巢市 拟于2020年12月前引入 东京都 国立市 拟于2021年4月开始实施 国分寺市 拟于2020年度内引入 長野县 松本市 争取于2021年4月引入 静冈县 富士市 争取于2021年4月实施 爱知县 名古屋市 拟于2021年度内引入 京都府 龟冈市 争取于2020年度内能够引入 兵库县 明石市 争取于2021年1月内开始实施该制度 广岛县 广岛市 2020年度较早时期 高知县 高知市 拟于2021年2月开始实施 鹿儿岛县 指宿市 拟于2021年4月实施

出处:同性伴侣网络

标题图片: PIXTA

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