Se dice que el osechi, la comida tradicional japonesa de Año Nuevo, tiene sus orígenes en unos banquetes estacionales llamados sechie, que comenzaron a celebrarse en la Corte Imperial del periodo Heian. Esta comida contiene la sabiduría de nuestros antepasados, que pensaron mucho sobre los alimentos que debían consumir para estar sanos todo el año.
El osechi: la sabiduría de unos antepasados que rezaban pidiendo un año de salud
Se dice que los orígenes del osechi se remontan a los sechie, banquetes estacionales que se celebraban en la Corte Imperial del periodo Heian (794-1185). Al llegar el periodo Muromachi la plebe también comenzó a ofrecer aperitivos, llamados kuitsumi, para celebrar el Año Nuevo. Era costumbre ofrecer a los dioses kombu (alga marina), castañas secas y demás alimentos secos sobre un pedestal de madera basta llamado sanbō. Es alrededor de esta época cuando se empieza a disfrutar la comida típica del Año Nuevo, como el zōni (sopa que contiene pasteles de arroz y verduras). En la segunda mitad del periodo Edo se comienza a reconstituir y cocinar los alimentos secos; así comenzó el osechi tal y como se conoce hoy día.
El osechi formal se compone de cuatro juegos (aunque en la actualidad la tendencia mayoritaria es de tres juegos). Los cuatro llevan sensaciones de las cuatro estaciones: el primero la primavera, el segundo el verano, el tercero el otoño, y el cuarto el invierno. Aperitivos para celebrar la llegada de la primavera, encurtidos para aumentar el apetito en verano, langostinos, y otras proteínas animales para prepararse para la cosecha, y verduras cocidas para aumentar la resistencia con la que hacer frente al frío del invierno... El osechi contiene la sabiduría de nuestros antepasados, que pensaron mucho sobre los alimentos que debían consumir para estar sanos todo el año.
Fotos: Tempura Kondō, Ginza
(Traducido al español del original en japonés)