Recientemente echamos un vistazo a las palabras más populares del 2013. Ahora queremos presentar otro concurso popular que tiene lugar al llegar diciembre: el certamen del kanji del año, patrocinado por la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji, organización responsable de los exámenes de Kanji Kentei.

El resultado del certamen fue hecho público el 12 de diciembre, en el Kiyomizu-dera, un templo budista (y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) en Kioto.

El kanji ganador del 2013, con un total de 9.518 votos, ha sido 輪 (rin; wa). Este carácter significa “anillo” y es utilizado en la palabra 五輪 (gorin), que significa Juegos Olímpicos, y hace referencia a los “cinco anillos” de la bandera de esta celebración deportiva. La razón principal por la que se ha escogido este kanji es la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2020. Pero también se han citado otras razones, incluyendo la esperanza de que el “círculo de ayuda” para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto y tsunami de 2011 se extienda.

Es el segundo año consecutivo en el que un kanji relacionado con las Olimpiadas acaba en lo más alto del ranking, siguiendo al carácter vencedor del año pasado, 金 (kin), “oro”, seleccionado en referencia al respetable medallero de los atletas japoneses en las olimpiadas de 2012, así como al Premio Nobel otorgado a Yamanaka Shin’ya, y otras noticias del año relacionadas con dinero u oro.

El siguiente en la lista en el ranking de 2013, con 8.562 votos, ha sido 楽 (raku), en referencia a los vencedores de la liga profesional de béisbol de este año, los Tōhoku Rakuten Golden Eagles. En este caso también se mencionaron distintas razones para la elección de este kanji, incluyendo el anhelo de que la vida de la población sea un poco más “llevadera” (otro de los significados de ese carácter) gracias al Abenomics.

Además, en 2013 se han solapado en cierta manera las cuatro palabras ganadoras con los kanji más votados. Por ejemplo, el tercer kanji en el ranking de este año ha sido 倍 (bai), tomado de la expresión 倍返し (baigaeshi), “lo pagarás el doble de caro”, la coletilla de la popular serie de TV Hanzawa Naoki. El séptimo kanji de la lista, 今 (ima), que significa “ahora", también ha coincidido con una de las cuatro palabras ganadoras del año, 今でしょ (ima desho), “¿Por qué no ahora?”, frase popularizada por el profesor de escuela preparatoria Hayashi Osamu.

Los otros kanji que han entrado en el top 5 del ranking de 2013, respectivamente, han sido el carácter de “este”, 東 (higashi), y el de “viento”, 風 (kaze). El primero hace referencia a toda una serie de sucesos del año, incluyendo la elección de Tokio (東京) como sede olímpica, o el hecho de que un equipo de béisbol de la región de Tōhoku (東北), los Rakuten Eagles, haya ganado el campeonato nacional este año.

Por mi parte, he llegado a pensar que la popularidad del kanji de “viento” está relacionada con el estreno de la última película de Miyazaki Hayao, Kaze tachinu (El viento se levanta), pero la explicación que ofrece en su web la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji hace referencia al inusual alto número de tifones y tornados que ha sufrido Japón en 2013, así como a la esperanza de que con las próximas Olimpiadas de Tokio, así como con el Abenomics, cambien los “vientos económicos” en una dirección más favorable (ha habido, de hecho, una sorprendente cantidad de referencias al Abenomics en las explicaciones de los kanji más populares del año).

La Fundación del Examen de Aptitud de Kanji ha estado presentando los kanji del año cada diciembre desde 1995. Muchos de los kanji populares de este año son antiguos ganadores, como 金 (kin), que ganó en el año 2000 y en 2012 (en ambas ocasiones, en referencia a las Olimpiadas). Y más de una vez los kanji ganadores han ofrecido imágenes menos joviales que la de este año.

En 1998, el kanji de “veneno”, 毒 (doku), ganó en conexión con un terrible suceso relacionado con una olla de curry envenenado cocinado en la prefectura de Wakayama. Y el carácter de “guerra”, 戦 (sen), fue el más votado en 2001, el año de los atentados del 11 de septiembre.

Pero también se han seleccionado otros kanji con significados más alegres, como la elección de 2005, 愛 (ai), el carácter de “amor”, o el ganador de 2011, 絆 (kizuna), que hace referencia a los “lazos” o “conexiones” emocionales forjadas entre los japoneses mientras trabajaban juntos para recuperarse del desastre del 11 de marzo.

Espero que 2014 se convierta en un año ideal para uno de estos kanji de amistoso significado.

(Traducido al español del original en inglés)