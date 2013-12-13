Некоторое время назад мы рассматривали главные слова 2013 года. Но в Японии также существует и другое почетное лексическое соревнование, в ходе которого в буддийском храме Киёмидзу-дэра в Киото каждый декабрь выбирается иероглиф года. Это мероприятие спонсируется Ассоциацией проверки иероглифической грамотности Японии, которая также регулярно проводит экзамен на знание иероглифов Кандзи кэнтэй.

Итак, кто же стал победителем в этом году?

На этот раз больше всего голосов, а именно 9518, получил иероглиф 輪, означающий «кольцо, круг» и читающийся как рин или ва. Этот самый иероглиф присутствует в слове «Олимпиада», 五輪, буквально означающем «пять колец». Очевидно, главной причиной выбора именно этого иероглифа стало недавнее избрание Токио столицей летних Олимпийских игр 2020.

Среди других озвученных причин – надежда на расширение «круга поддержки» для восстановления районов, пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года.

Интересно, что олимпийская тема во второй раз подряд определила выбор иероглифа года – в прошлом году им стал 金 (кин), «золото», знаменующий медальный зачет японских спортсменов на лондонских играх 2012. Также, говоря о победах, в прошлом году профессор медицины Яманака Синъя получил Нобелевскую премию за свои исследования в области стволовых клеток. В общем и целом, прошлый год для Японии был богат на золотые дела.

В спину победителю с результатом 8562 голосов дышал иероглиф 楽 (раку), отсылающий нас к бейсбольной команде Tohoku Rakuten Golden Eagles, где он содержится в слове «ракутэн» (楽天). Помимо основной причины также перечислялись такие, как сделать жизнь японцев немного «легче» посредством «Абэномики», что также является одним из значений данного иероглифа.

В этом году иероглифы-финалисты в некоторой степени совпали со словами года, а именно: има дэсё (今でしょ) и байгаэси (倍返し). Например, на третьем месте к финишу пришел иероглиф 倍 (бай) из того самого байгаэси, «вернется с лихвой!», крылатого выражения Хандзавы Наоки из популярнейшего сериала уходящего года. А на седьмом месте оказался иероглиф 今 (има), означающий «сейчас» и обнаруженный в выражении 今でしょ, «Почему не сейчас?!», цепляющей фразы школьного учителя Хаяси Осаму из рекламы.

Двумя другими иероглифами, дошедшими до финала в почетной пятерке, стали соответственно 東 (хигаси/ то, «восток») и 風 (кадзэ/фу, «ветер»). Первый, скорее всего, относится к важным событиям 2013 года, включая все те же Олимпийские игры в Токио, «восточной столице», а также на ум приходят опять же «Орлы»-бейсболисты из Тохоку, первый иероглиф которых также 東.

Популярность иероглифа «ветер» лично я частично приписываю последнему фильму Миядзаки Хаяо «Ветер поднялся» (風立ちぬ), однако Ассоциация объяснила выбор этого иероглифа тем, что 2013 год принес Японии чрезвычайное количество тайфунов и сильных ветров, а также надеждой на то, что токийская Олимпиада в совокупности с новой политикой Абэ принесет стране свежий «ветер экономических перемен». Надо отметить, что в этом году «Абэномика» пронизывала удивительно многое количество трактовок выбора иероглифа 2013.

Иероглиф года в Японии выбирается начиная с 1995 г. Некоторые претенденты на победу в этом году оказались бывшими чемпионами – например, то же «золото», которое уже становилось иероглифом года дважды – в 2000 и в 2012 – и каждый раз в связи с Олимпиадой.

Другой интересный факт, что многие из прежних иероглифов-победителей носили довольно мрачное значение. Например, в 1998 году первое место занял иероглиф «яд», 毒 (доку), из-за ужасного происшествия в Вакаяме, когда Хаяси Мацуми подмешала на летнем фестивале мышьяк в горшок с карри и отравила четырех человек.

А в 2001 году, когда в Нью-Йорке случилась серия терактов, японцы выбрали иероглифом года «войну», 戦 (сэн).

Однако не все так мрачно – добрые и хорошие слова также избирались в лидеры. Например, в 2005 г. таким лидером стала «любовь» (愛, ай), а 2 года назад – «связь, узы» (絆, кидзуна), символизирующая объединение людей для совместных усилий по восстановлению после трагедии марта 2011 г.

Хочется надеется, что 2014 год станет таким, чтобы в декабре следующего года в храме Киёмидзу-дэра красовался все-таки дружелюбный иероглиф.