قدمنا منذ فترة قليلة قائمة بأشهر الكلمات التي انتشرت واشتهرت خلال عام ٢٠١٣، ولكن هناك مسابقة شعبية أخرى تقام في نهاية كل عام يتم فيها اختيار الكانجي الخاص بهذا العام والتي تقدم برعاية جمعية إتقان الكانجي الياباني وهي تلك المنظمة التي تضع امتحانات الكانجي Kentei .

تم الإعلان عن النتيجة يوم ١٢ ديسمبر/كانون الأول بضريح كيوميزو ديرا الشهير، وهو معبد بوذي (أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو) في كيوتو.

وقد حصل الكانجي الفائز 輪 (ويقرأ rin أو wa) هذا العام على ما مجموعه ٩٥١٨ صوتاً. ويعني الحرف (حلقة أو دائرة) ويدخل هذا الكانجي في كلمة دورة الالعاب الاولمبية باللغة اليابانية ５輪(وتقرأ gorin) والتي تشير إلى الحلقات الخمس، وقد صرح كبير الرهبان سيئيهان موري أن اختيار مدينة طوكيو لإستضافة اوليمبياد ٢٠٢٠ الصيفية كان السبب الرئيسي وراء اختيار هذا الكانجي. وأضاف موري أن هذا الكانجي يمكن أيضاً أن يعني مساعدة الناس بعضهم البعض، كما أعرب عن أمله في أن تصبح تلك الحلقة أو (دائرة الدعم) الوسيلة لإعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت شرق اليابان في مارس/ أذار ٢٠١١.

ويعتبر هذا العام الثاني على التوالي الذي يتصدر فيه كانجي مرتبط بالألعاب الأولمبية القائمة، وقد فاز كانجي 金 (ويقرأ kin والذي يعني الذهب) العام الماضي، في إشارة إلى الميداليات الذهبية التي حصل عليها الرياضيين اليابانيين في دورة الالعاب الاولمبية ٢٠١٢ في لندن، كما يتعلق هذا الكانجي بمناسبات أخرى منها: فوز العالم الياباني ياماناكا بجائزة نوبل وكذلك العديد من الأخبار التي تتعلق بالذهب أو المال وقتها.

كذلك حصل كانجي 楽 (ويقرأ raku الذي يعني سهل) على ٨٥٦٢ صوت واحتل المرتبة الثانية كوصيف لحرف (rin) هذا العام، في إشارة إلى بطل دوري البيسبول للمحترفين لهذا العام فريق (راكوتين Rakuten)، كما يشير هذا الكانجي إلى الأمل في أن تصبح حياة الناس رغيدة و”سهلة“ وهي إحدى المعاني التي تحملها سياسات رئيس الوزراء ابي الإقتصادية والتي يطلق عليها أبي نو ميكس.

كان هناك قدر من التداخل بين الكلمات الأربعة الفائزة لهذا العام وحروف الكانجي التي حصلت على أكثر الأصوات. فعلى سبيل المثال، جاء كانجي 倍 (ويقرأ bai) في المرتبة الثالثة لهذا العام ٢٠١٣، وهو مأخوذ من التعبير(倍返し) والذي يقرأ (baigaeshi) أي ”سأرد الصاع صاعين“، وقد اكتسب هذا التعبير شعبية كبيرة بفضل الدراما التلفزيونية (هانزاوا ناوكي) والتي كانت واحدة من أشهر المسلسلات هذا العام. والكانجي الذي حل في المرتبة السابعة هو 今 (ويقرأ ima) ويعني ”الآن“، هو أيضاً من الكلمات أو التعبيرات الأربع الفائزة لهذا العام، وهي مأخوذة من العبارة الشهيرة 今でしょ (أو

imadesho)، ”لماذا ليس الآن؟“ التي انتشرت بفضل المعلم هاياشي أوسامو.

كما حل كل من حرفي 東 (ويقرأ higashi أو tō ويعني الشرق) و風 (يقرأ kaze ويعني الريح) في ترتيب الخمسة الاوائل لعام ٢٠١٣. وربما يشير كانجي (東 أو الشرق) لبعض الأحداث التي مرت خلال ٢٠١٣، بما في ذلك اختيار طوكيو 東京 بوصفها المدينة المضيفة لدورة الالعاب الاولمبية ٢٠٢٠، وكذلك فريق البيسبول راكوتين من منطقة توهوكو 東北 (شمال شرق اليابان) الذي فاز ببطولة هذا العام.

أما كانجي 風 أو الريح فقد حصل على تلك الشعبية بفضل علاقته بإسم فيلم الأنيمي الأخير للمخرج الشهير ميازاكي هاياو (風立ちぬ ويقرأ Kaze tachinu أو ارتفاع الريح)، ولكن الموقع الإلكتروني لجمعية اتقان الكانجي الياباني ينسب إختيار هذا الكانجي إلى حقيقة أن عام ٢٠١٣ مر بأيام كثيرة اضطربت فيها الأحوال الجوية ورافقتها رياح وأعاصير شديدة (المقالة بالإنكليزية) في اليابان، وكذلك ينسب إلى الآمال المعقودة على دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو في تغيير اتجاه ”الرياح الاقتصادية“ لإتجاه أفضل.

ويعود تاريخ التصويت على الكانجي من قبل جمعية إتقان الكانجي الياباني الى ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٩٥. هذا وقد يتكرر فوز نفس حرف الكانجي، فمثلا حرف (金 أو الذهب) فاز في عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠١٢ (وكان سبب هذا الفوز في العامين متعلقا بدورة الالعاب الاولمبية).

وفي عام ١٩٩٨ فاز كانجي 毒 (ويقرأ doku) ويعني سم، وانتشر هذا الحرف بسبب حادثة التسمم بالكاري التي وقعت بمحافظة واكاياما. وكانجي 戦 (ويقرأ sen ويعني الحرب) فاز في عام ٢٠٠١، وهو نفس العام الذي وقعت به حادثة 11/ 9 بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعض الاحيان يتم اختيار كانجي يدل على السعادة والفرح مثل 愛 (ويقرأ ai) ويعني الحُب الذي تم اختياره عام ٢٠٠٥، كما فاز كانجي 絆(ويقرأ kizuna) عام ٢٠١١ في اشارة إلى ”الروابط العاطفية“ أو ”الروابط الإنسانية“ الموجودة بين اليابانيين والتي ساعدتهم في التعافي من كارثة ١١مارس/أذار وآثارها المدمرة.

ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يصبح ٢٠١٤ عاماً يرتبط بأحد حروف الكانجي المبهجة.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)