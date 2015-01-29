A continuación mostramos una selección de mapas de Tokio que muestran la ciudad desde varias perspectivas distintas.

Los científicos expertos en el cambio climático prevén que el deshielo del casquete polar de Groenlandia causaría una elevación de siete metros del nivel de los mares del mundo. Así es como se vería Tokio con siete metros más de agua con los que luchar. La mayor parte de los antiguos barrios populares, o shitamachi, en la zona este, acaba siendo parte de una bahía de Tokio mucho mayor. Las olas también se tragan el mercado pesquero de Tsukiji, el aeropuerto de Haneda, y Disneyland Tokio en la prefectura de Chiba. (Mapa generado por Firetree.net)



(Foto principal: mapa de Edo [Tokyo], 1844- 1848. Gentileza de las Bibliotecas de la Universidad de Texas)