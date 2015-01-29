Tokio es una de las grandes ciudades del mundo. Si incluimos la conglomeración urbana que le rodea, que llega hasta varias otras prefecturas, es también una de las más pobladas. En diciembre de 2014, la metrópolis de Tokio contaba con 13.390.116 habitantes. La región del Gran Tokio, que incluye a las prefecturas vecinas de Saitama, Chiba y Kanagawa, tenía una población de 35.739.042 personas en 2013 (ver pág.15 de este informe), casi un 28 % del total nacional.
Tokio consta como la capital de Japón, aunque en realidad no hay ninguna ley que la haya nombrado como tal. La Ley de Reajuste del Área Metropolitana de 1956 define “las áreas de la Metrópolis de Tokio y zonas circundantes especificadas por orden gubernamental” como el área de la capital, o shutoken. Pero en ella se encuentra la sede del Gobierno central y el palacio imperial, y es incuestionablemente el principal motor de la economía japonesa.
A continuación mostramos una selección de mapas de Tokio que muestran la ciudad desde varias perspectivas distintas.
Este mapa de la ciudad antes de 1923 apareció en La reconstrucción de Tokio
, publicado por la Oficina Municipal de Tokio en 1933, una década después de que el Gran Terremoto de Kantō de 1923 arrasase gran parte de la ciudad. A los quince distritos de la ciudad de Tokio se les sumaron otros veinte en 1932. Y en 1943 la ciudad quedó anulada y pasó a formar parte del núcleo de una metrópolis de Tokio mayor. Las reformas de posguerra llevadas a cabo en 1947 dieron forma a la región metropolitana que conocemos hoy en día. (Mapa de Wikipedia
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Esto no es un mapa de Tokio, sino un detalle de la línea de tren Yamanote de la JR, que circunda el centro metropolitano, presentado en la misma escala en otras ciudades del mundo: Nueva York, París y Pekín. (Mapas realizados en MAPfrappe
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El Monte Fuji entró en erupción por última vez en 1707, cubriendo a Tokio con un manto de ceniza. Una erupción similar en la actualidad sería una gran amenaza para la capital, ya que la ceniza paralizaría las redes de transporte y dejaría a millones de personas con la única opción de volver a casa a pie. Este mapa, creado por el equipo de gestión de catástrofes de la Oficina del Gabinete, es una previsión basada en los vientos que soplan durante todas las estaciones para mostrar la cantidad de ceniza que podría llegar a depositarse. Tokio, (la sección de color rosado en la parte superior derecha), parece estar destinada a recibir al menos varios centímetros de ceniza. (Mapa de la Oficina del Gabinete
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La red de ferrocarriles y suburbanos de Tokio puede resultar desconcertante incluso para los propios residentes, y ya no digamos para quien visite la ciudad por primera vez. Este mapa muestra las líneas y estaciones suburbanas de Metro y de la línea Toei de Tokio que, a su vez, conectan con las líneas de tren JR, y también con líneas privadas operadas por Keiō, Seibu, y Odakyū. Todo para garantizarle que pueda llegar a su lugar de destino, ¡aunque le vaya a costar entender cómo conseguirlo! (Mapa de la Oficina Metropolitana del Transporte
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Los científicos expertos en el cambio climático prevén que el deshielo del casquete polar de Groenlandia causaría una elevación de siete metros del nivel de los mares del mundo. Así es como se vería Tokio con siete metros más de agua con los que luchar. La mayor parte de los antiguos barrios populares, o shitamachi, en la zona este, acaba siendo parte de una bahía de Tokio mucho mayor. Las olas también se tragan el mercado pesquero de Tsukiji, el aeropuerto de Haneda, y Disneyland Tokio en la prefectura de Chiba. (Mapa generado por Firetree.net)
(Foto principal: mapa de Edo [Tokyo], 1844- 1848. Gentileza de las Bibliotecas de la Universidad de Texas)