تُعتبر طوكيو إحدى أكبر المدن في العالم. وبضم التمدد العمراني المحيط بها والذي يمتد إلى محافظات أخرى، فإن طوكيو تصبح إحدى أكبر المدن من ناحية الكثافة السكانية أيضا. فقد بلغ عدد سكان طوكيو ١٣٣٩٠١١٦ نسمة بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤. أما التعداد السكاني في منطقة طوكيو الكبرى والتي تشمل أيضا محافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا المجاورة لطوكيو فقد بلغ ٣٥٧٣٩٠٤٢ نسمة في عام ٢٠١٣ (راجع الصفحة ١٥ من هذا التقرير)، وهو ما يمثل نحو ٢٨٪ من إجمالي عدد المواطنين اليابانيين.

تلعب طوكيو دور عاصمة البلاد على الرغم من أنه في حقيقة الأمر لا يوجد قانون يحددها بعاصمة بشكل خاص. فقانون تعديل منطقة العاصمة لعام ١٩٥٦ ينص على أن ”مناطق مدينة طوكيو والمناطق المحيطة بها تُخصص بقرار حكومي“ باعتبارها منطقة العاصمة، أو ”شوتوكين Shutoken“. كما تعد طوكيو المقر الرئيسي للحكومة المركزية والقصر الإمبراطوري، وهي المحرك الرئيسي لاقتصاد اليابان دون أدنى شك.

في هذه المقالة نستعرض مجموعة مختارة من الخرائط التي تعطي لكم أشكال عرض مختلفة قليلاً للعاصمة طوكيو.

تعود هذه الخريطة إلى المدينة ما قبل عام ١٩٢٣ وهي موجودة في كتاب ”إعادة إعمار طوكيو The Reconstruction of Tokyo“ المنشور من قبل مكتب بلدية طوكيو عام ١٩٣٣ بعد مرور عقد على زلزال كانتو العظيم في عام ١٩٢٣ والذي أتى على جزء كبير من المدينة. وبالإضافة إلى أحياء طوكيو الـ١٥، تم ضم ٢٠ حياً إضافيا في عام ١٩٣٢، وفي عام ١٩٤٣ تم إلغاء المدينة وتحولت إلى مركز العاصمة طوكيو بمساحة أكبر. كما قادت الإصلاحات التي جرت في عام ١٩٤٧ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى تنظيم أحياء العاصمة كما هي موجودة في الوقت الحالي (الصورة من موقع ويكيبييدا).

هذه الصورة ليست خريطة لطوكيو، ولكنها تظهر خط قطار يامانوتيه Yamanote Lineالتابع لشركة JR والذي يسير بشكل دائري في مركز العاصمة. وخط القطار هذا تم إسقاطه بنفس المقياس على خرائط مدن عالمية أخرى هي: نيويورك، لندن، باريس، بكين. (الخرائط مأخوذة من موقع MAPfrappe).

آخر مرة ثار فيها جبل فوجي كانت في عام ١٧٠٧ مما أدى إلى تغطية طوكيو بطبقة من الرماد. وقد يشكل ثوران مماثل في وقتنا الحالي تهديدا كبيرا للعاصمة، لأنه من المحتمل أن يؤدي الرماد إلى شلل في شبكات النقل والمواصلات وسيضطر ملايين الناس للعودة إلى منازلها مشياً على الأقدام. وتم رسم هذه الخريطة من قبل فريق إدارة الكوارث التابع لمكتب رئاسة الوزراء حسب الرياح التي تهب في جميع الفصول وهي تظهر مقدار الرماد الذي قد يسقط. ويبدو من الخريطة أن طوكيو (الجزء ذو اللون الوردي الموجود في أعلى ويمين الخريطة) ستُغطى بطبقة من الرماد تصل إلى عدة سنتيمترات على الأقل. (الخريطة من موقع مكتب رئاسة الوزراء).

قد تكون شبكة القطارات ومترو الأنفاق في طوكيو مربكة حتى لسكان طوكيو، ناهيك عن الذين يزورونها لأول مرة. وتوضح هذه الخريطة خطوط مترو أنفاق طوكيو وخط توئي Toei Lineوالمحطات المنتشرة عليها. ترتبط هذه المحطات بخطوط قطارات تابعة لشركة JR، بالإضافة إلى خطوط قطارات خاصة تدار من قبل شركات ”كييو Keiō“ و”سيئبو Seibu“ و”أوداكيو Odakyū“ والتي تضمن أنه باستطاعتك الذهاب إلى أي مكان تريد حتى وإن وجدت صعوبة في معرفة كيفية القيام بذلك. (الخريطة من موقع إدارة النقل في العاصمة طوكيو).

يتوقع علماء المناخ أن يتسبب ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند بحدوث ارتفاع بمعدل ٧ أمتار في مستويات مياه البحار على المستوى العالمي. وإذا حدث ذلك فإن طوكيو سوف تبدو مع ٧ أمتار إضافية من المياه كما هو موضح في الخريطة، حيث سيصبح معظم منطقة شيتاماتشي ”المدينة المنخفضة“ في الشرق جزءاً من خليج طوكيو الأكبر منها بكثير. وستغمر الأمواج سوق الأسماك في تسوكيجي ومطار هانيدا وطوكيو ديزني لاند في محافظة تشيبا. (الخريطة من موقع Firetree.net).

(صورة العنوان: خريطة إيدو ”طوكيو“، ١٨٤٤-١٨٤٨، وهي مأخوذة من مكتبات جامعة تكساس).