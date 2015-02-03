世界有数の大都会である東京。都市化が進む近隣の県とともに形成する一大都市圏は、世界最大の人口を擁する。2014年12月時点の東京都の人口は1,339万116人。埼玉県、千葉県、神奈川県の近隣3県を含む東京都市圏では3,573万9,042人（2013年）にのぼり、日本の人口のおよそ28％を占める。（総務省「住民基本台帳に基づく人口、動態及び世帯数（平成 25 年3月31日現在）」p.15参照。）

首都を定めた法律こそないものの、東京は事実上、日本の首都として機能している。1956年に制定された首都圏整備法によれば、首都圏の定義は「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」。中央政府や皇居を抱える東京が、日本経済をけん引する都市であることは間違いない。

そんな東京を、違った視点から眺めるのに役立つ地図を5枚、ご紹介しよう。

こちらは1923年以前の東京市の地図。東京に壊滅的な被害をもたらした関東大震災から10年が経過した1933年に出版された『The Reconstruction of Tokyo（東京の復興）』（東京市刊）に掲載されたものだ。1932年、東京市は15あった区に20区が加わって35区になり、1943年にはより広域を管轄する都制に移行、第2次大戦後の1947年に現在の形の東京都になった。（地図はウィキペディアを参照。）

これは東京都心を環状に走るJR山手線を、同じ縮尺の世界四大都市の地図と重ねたもの。（地図はMAPfrappeで作成。）

東京から直線距離でおよそ100キロの場所にある富士山が、最後に大噴火を起こしたのは1707年。火山灰は遠く江戸まで届いた。もし今、この時と同じ規模の噴火が発生したら、首都圏は大混乱に陥る恐れがある。火山灰の影響で交通網がまひし、数百万人が徒歩で帰宅を強いられることになりかねないのだ。上は内閣府の防災担当が、全ての季節の風向きを重ねて作成した降灰可能性マップ。東京都心（右上、ピンク色で表示された部分）では2～10センチの降灰が予想される。（地図は内閣府ホームページを参照。）

東京の鉄道・地下鉄網は、東京に暮らす人にさえ分かりづらいのだから、初めて訪れた人なら戸惑うのも致し方ない。こちらは東京メトロと都営地下鉄の路線図。どちらも多くの駅でJRと私鉄各線（京王線、西武線、小田急線など）に接続しており、乗客は目的地まで確実に到達できる。ただし乗り換えに苦労するかもしれないが。（地図は東京都交通局ホームページを参照。）

グリーンランドの氷床が溶けると海水面が7メートル上昇する、と気象学者は予測している。この地図は、それが現実になった場合の東京の様子を示したものだ。東部にある下町の大半は東京湾にのみ込まれ、築地市場、羽田空港、千葉県の東京ディズニーランドも水没するとみられる。（地図はFiretree.netにて作成。）

カバー写真＝1844年から1848年の江戸の地図（提供・テキサス大学図書館）