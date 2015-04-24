東京是著名的國際大都市。隨著城市化的發展，東京與相鄰各縣形成了一個世界上人口最多的大都市圈。2014年12月，東京都人口為1,339,116人。如果加上埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等相鄰三縣的人口，東京都市圈的人口則達到了35,739,042人（2013年），大約占日本總人口的28%。（總務省《基於居民基本台賬的人口、動態及戶數（截至2013年3月31日）》第15頁）

雖然日本沒有定義首都的法律，但東京實際上發揮著日本首都的作用。根據1956年制定的《首都圈整備法》，首都圈的定義是「東京都地區以及包括根據政令確定的其周邊地區在內的一體化區域」。中央政府和皇居都在東京，毫無疑問，東京是一座引領日本經濟發展的城市。

下面介紹的五張地圖，有助於我們從不同視角來觀察東京。

這是1923年以前的東京市地圖，刊載於1933年東京市出版的《The Reconstruction of Tokyo（東京的復興）》上。這一年正好是給東京帶來毀滅性破壞的關東大地震後的第十年。1932年，東京市在原有15個區的基礎上新增了20個區，形成了35個區；1943年轉而實行能夠管理更加廣大區域的「都制」；第二次世界大戰後的1947年，形成了現在的東京都。（地圖出自維基百科）

這是把環繞東京都心的JR山手（鐵路）線，在相同比例尺下和世界四大城市的地圖重疊而成的。（地圖使用MAPfrappe製作）

距東京出發直線距離大約100km處的富士山，最後一次火山噴發是在1707年，火山灰甚至遠飄到了江戶（今東京）。如果現在爆發和當年同等規模的火山，首都圈恐怕會陷入巨大混亂。受火山灰的影響，交通網路癱瘓，數百萬人有可能只好徒步回家。上圖是內閣府防災部門把各季節的風向疊加在一起製作的火山降灰預測地圖。東京都中心地區（右上，粉紅色標示部分）預計會降下2～10cm厚的火山灰。（地圖出自內閣府網站）

東京的鐵路和地鐵網路，即便是生活在東京的人也很難弄清楚，所以新來乍到東京的人感到暈頭轉向就更是情理之中的事了。這是東京地鐵(*1)和都營地鐵(*2)的路線圖。兩者都有很多車站和JR以及各私營鐵路（京王線、西武線、小田急線等）接駁在一起，使乘客能夠順利抵達目的地，雖然換乘可能會有些麻煩。（地圖出自東京都交通局網站）

氣象學家預測，如果格陵蘭的冰蓋（大陸冰川）全部融化，海平面將上升7m。這張地圖顯示的就是萬一不幸言中之時東京的狀況。位於東部低窪地的居民區大半都沉入了東京灣，估計築地市場、羽田機場、千葉縣的東京迪士尼樂園也將被海水吞沒。（地圖使用Firetree.net製作）

標題圖片：1844年至1848年的江戶地圖（提供：德州大學圖書館）