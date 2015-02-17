Токио является одним из крупнейших городов мира. Включая окружающую его застройку, распространяющуюся местами на другие префектуры, он является также одним из наиболее населенных. Согласно сведениям на декабрь 2014 года, в Токийском столичном округе проживает 43 390 116 человек. Основная часть Токио включает соседние префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, ее население на 2013 год составляло 35 739 042 человека (см. стр.15 этого доклада) — это 28% всего населения страны.

Токио является столицей Японии, несмотря на то, что до сих пор нет принятого на это счет особого закона. Закон о благоустройстве столичного региона от 1956 года обозначает «территории столицы Токио и окружающие его территории, определенные правительственным указом», как территорию столицы или Сютокэн. Здесь располагается центральное правительство и императорский дворец, и, несомненно, это основной двигатель японской экономики. Вот набор карт, который позволяет взглянуть на Токио с неожиданной стороны.

Это карта города до 1923 года, появившаяся в «Реконструкции Токио», опубликованной Токийским муниципалитетом в 1933 году, через 10 лет после Великого землетрясения Канто в 1923 году, разрушившего большую часть города. К 15 районам города Токио было добавлено еще 20 дополнительных в 1932 году; а в 1943 г. статус города был заменен на статус Токийского столичного округа. Послевоенные реформы в 1947 году сформировали облик муниципальных районов такими, какими мы видим их сегодня. (эта карта в Википедии)

Это – контур кольцевой железнодорожной линии Яманотэ компании JR в Токио, наложенный на карты других городов мира – Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Пекина. (Карты сделаны на сайте MAPfrappe).

Последнее извержение горы Фудзи произошло в 1707 году, и покрыло Токио слоем пепла. Подобное извержение в настоящие дни было бы серьезной угрозой столице, так как пепел стал бы причиной паралича транспортной системы и миллионам людей пришлось бы возвращаться домой пешком. Эта карта, составленная сотрудниками правительственного отдела чрезвычайных ситуаций, отображает предполагаемую территорию, куда может выпасть пепел, а также его предполагаемое количество. При составлении карты учитывались преобладающие ветры в разные времена года. Похоже, что на территорию Токио (его сектор окрашен розовым цветом в правом верхнем углу), может выпасть всего несколько сантиметров. (Карта на сайте правительства).

Линия метро и железных дорог в Токио может привести в замешательство даже местных жителей, а уж тех, кто сталкивается с ней впервые, и подавно. Эта карта показывает линии и станции Токийского метро и Муниципального метро Тоэй. Они пересекаются с электричками компании JR и с линиями других частных перевозчиков, таких как «Кэйо», «Сэйбу» и «Одакю», которые помогут вам добраться туда, куда вы хотели (даже если вы не можете понять, как это сделать). (Карта Токийского муниципального транспортного управления)

Ученые, изучающие климат, полагают, что таяние льда в Гренландии может привести к подъему уровня воды мирового океана на 7 метров. Вот как будет выглядеть Токио в случае такого подъема. Большая часть «нижнего города» cитамати на востоке станет частью значительно расширившегося Токийского залива. Также волнами будет поглощен токийский рыбный рынок Цукидзи, аэропорт Ханэда и токийский Диснейленд в префектуре Тиба. (Карта сайта Firetree.net)

Фото вверху страницы: карта Эдо (Токио), 1844-48. Обладатель — библиотека Техасского университета

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 15 января 2014 г.)